Das rote „Kilometer-Wunder“ im Klinikum Klagenfurt

FSG-Betriebsräte waren pro Jahr 54.000 Kilometer dienstlich mit Privatautos unterwegs. Jetzt sind es 7800 Kilometer mit Dienstautos. Was eingestellte Zahlungen damit (nicht) zu tun haben.

Das soll noch einmal jemand behaupten, „organisatorische Änderungen“ helfen nicht beim Geldsparen. Solche Änderungen haben nämlich dazu geführt, dass Betriebsräte der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) im Klinikum Klagenfurt deutlich weniger aus beruflichen Gründen mit Autos unterwegs sein müssen. Legten die Betriebsräte jedes Jahr etwa 54.000 Kilometer für die Klinikum-Mitarbeiter zurück, sind es jetzt nur noch rund 7800 Kilometer jährlich. Letzteres hat eine Anfrage der FPÖ an Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) ergeben.

Der Anlass der Landtagsanfrage waren umstrittene Zahlungen an FSG-Betriebsräte im Klinikum. Wie die Kleine Zeitung berichtet hat, haben mehrere Betriebsräte jeweils 330 bis 500 Euro Kilometergeld bekommen. Gezahlt wurden diese pauschalen monatlichen Abgeltungen nicht wie in anderen Unternehmen vom Dienstgeber, im konkreten Fall vom Klinikum, sondern aus dem Betriebsratsfonds.

4800 Einzahler

In diesen zahlt jeder der rund 4800 Klinikum-Mitarbeiter monatlich 0,4 Prozent seines Bruttolohnes ein. Im Juni 2024 wurden die Kilometergeld-Zahlungen eingestellt. Auf Initiative des damaligen Betriebsratschefs Ronald Rabitsch und seines Nachfolgers Maximilian Rakuscha, wie beide erklärten, und nachdem Nicht-FSG-Betriebsräte nachgefragt haben.

Gegenüber der Kleinen Zeitung haben Rabitsch und Rakuscha die Vorgehensweise damit begründet, dass die Klinikum-Betriebsräte immer mit ihren Privatautos zu dienstlichen Terminen gefahren sind. Rechnete man diese Pauschalzahlungen (insgesamt knapp 23.000 Euro pro Jahr) in gefahrene Kilometer um, hätten die fünf Betriebsräte gemeinsam jährlich rund 54.800 Kilometer zurückgelegt. Selbst zu Corona- und Kontaktverbotszeiten.

Pauschalzahlungen eingestellt

Ende Juni 2024 wurden die Pauschalzahlungen aus dem Betriebsratsfonds eingestellt. Die Betriebsräte stiegen auf Dienstfahrzeuge der Kabeg um. Und damit gingen auch ihre zurückgelegten Kilometer dramatisch zurück: In der zweiten Jahreshälfte 2024 waren es 1470 Kilometer, im gesamten Vorjahr 7868 Kilometer und bis Ende Juni dieses Jahres sind es 3806 Kilometer. Diese Zahlen stehen in Prettners Anfragebeantwortung.

Ermittlungen eingestellt Im Zusammenhang mit Zahlungen aus dem Betriebsratsfonds hat die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt gegen die ehemaligen FSG-Betriebsratschefs Ronald Rabitsch und Maximilian Rakuscha wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Im vergangenen September wurden diese Ermittlungen eingestellt, da es keinen ausreichenden Tatverdacht gebe. Für die Auszahlungen hat es entsprechende Beschlüsse gegeben. Unumstritten sind diese Zahlungen aber nach wie vor, wie jetzt die Anfrage der FPÖ an Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) zeigt.

„Nutzung seit jeher möglich“

Dort steht auch, dass die Nutzung der Kabeg-Dienstautos „durch (freigestellte) Mitglieder des Betriebsrates im Rahmen des (…) Arbeitsverfassungsgesetz seit jeher möglich ist“. Also auch schon vor Juni 2024. Und: „Die Reisetätigkeiten der freigestellten Betriebsräte sind quantitativ von einer äußerst untergeordneten Bedeutung“, hält die Kabeg in der Beantwortung der FPÖ-Anfrage fest.

Was ist also der Grund für die innerhalb weniger Monate erfolgte Reduktion der von FSG-Betriebsräten zurückgelegten Dienstfahrten von 54.800 auf 7868 Kilometer pro Jahr – immerhin ein jährliches Minus von 46.932 Kilometer? Der Wegfall der Kilometergeld-Pauschalen aus dem Betriebsratsfonds?

Das sagt der Betriebsrats-Chef

Nein, so Michael Kraxner, Chef des Klinikums-Betriebsrates und damit Nachfolger von Rabitsch und Rakuscha: „Bereits unter meinen beiden unmittelbaren Vorgängern wurde hier ein Strategiewechsel vollzogen, hin zu einer stärkeren Zentralisierung und Bündelung von Terminen sowie zu zeitgemäßen Lösungen wie Webex bzw. digitalen Besprechungen und, soweit erforderlich und verfügbar, der Nutzung von Dienstfahrzeugen. Diese organisatorischen Änderungen haben zu einer Reduktion der erforderlichen Fahrten beigetragen und es entspricht einer modernen und effizienten Arbeitsweise“, so Kraxner in seiner schriftlichen Stellungnahme.

© KLZ / Thomas Martinz Michael Kraxner (FSG) ist Chef des Klinikum- und des Kabeg-Betriebsrates

Kein Interesse

Mehr wolle er dazu nicht sagen, denn: „Da die gegenständliche Anfrage von einer politischen Partei stammt, möchte ich klar festhalten, dass ich kein Interesse daran habe, mich an parteipolitischen Auseinandersetzungen zu beteiligen oder diese durch meine Funktion weiterzuführen“, schreibt Kraxner. „Meine Intention war und ist es, parteipolitische Auseinandersetzungen aus meinem Wirkungsbereich herauszuhalten und mich auf die Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu konzentrieren.“