Infineon Austria ist Gastgeber einer internationalen Fachkonferenz für moderne Halbleiterproduktion. Kärnten rückt in den Fokus der globalen Branche.

Seit Sonntag ist Villach Schauplatz eines Kongresses, dessen Strahlkraft für Kärnten ungewöhnlich ist: Die „25. International Conference on Ion Implantation and Annealing Technology“ (IIT 2026) vereint bis Donnerstag über 350 renommierte Experten aus Industrie, Forschung und Wissenschaft aus aller Welt im Congress Center Villach (CVV). Darunter auch Besucher aus Japan, Taiwan, Korea und den USA. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Chips der Zukunft noch leistungsfähiger, kleiner und energiesparender werden. Bei der IIT handelt es sich um eine der weltweit wichtigsten Fachkonferenzen für Ionenimplantation und Annealing (deutsch: „Ausheilen“), zwei Schlüsselprozesse der Halbleiterfertigung, ohne die die moderne digitale Welt nicht vorstellbar wäre.

In diesem Jahr wird die alle zwei Jahre stattfindende Konferenz erstmals in Kärnten durchgeführt, ausgerichtet von Infineon Austria – auch das eine Premiere. Dahinter stehen zwei Jahre intensiver Vorbereitung. Werner Schustereder, Fertigungsexperte bei Infineon Austria, ist als Vorsitzender der internationalen IIT Conference federführend, das Organisationskomitee besteht aus 25 renommierten Halbleiterinstitutionen. Bei Infineon Austria sieht man die Wahl Villachs als Kongressstandort als Auszeichnung für das bedeutende Zentrum für Halbleiterforschung und moderne Fertigungstechnologien. Alina Absmeier, Produktionsleiterin Infineon Technologies Austria, freut sich über den bereichernden Austausch mit der Fachwelt: „Wir in Villach sind die Innovationsfabrik und ich bin überzeugt: Die Zukunft der Halbleitertechnologie wird noch spannender, als wir sie uns heute vorstellen können.“

© Infineon Hunderte Fachleute und Schüler wohnten der Eröffnung der IIT im CCV Villach am Montag bei

Internationale Fachwelt in Villach

Um die Begeisterung für Technik auch an junge Menschen zu vermitteln, hat Schustereder mehr als 400 Schülerinnen und Schüler aus Maturaklassen (Kärntner HTLs und Villacher Gymnasien) zur Eröffnung am Montag ins CCV geladen. Bereits in der Vorwoche fand mit der „IIT-School“ am Infineon-Standort Villach ein dreitägiges Ausbildungsprogramm für 150 Nachwuchskräfte und Fachleute statt. Neben dem fachlichen Austausch bietet die Konferenz zahlreiche Möglichkeiten zur internationalen Vernetzung.