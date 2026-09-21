Pkw streifte Zaunsäule in Voitsberg und geriet außer Kontrolle

Feuerwehreinsatz in Voitsberg: In der Franz-Schöpfer-Gasse kollidierte ein Pkw mit einer Betonsäule. Der Lenker konnte sich selbstständig befreien.

Die Freiwilligen Feuerwehren Voitsberg, Bärnbach und Krems wurden am Montag, 21. September, in der Früh alarmiert. „Die Alarmierung ‚Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person‘ ist immer besonders prekär. Da werden in der Regel gleich mehrere Einsatzkräfte gerufen“, schildert Christian Buchegger von der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Voitsberg. Doch in diesem Fall konnten die Kremser und Bärnbacher noch während ihrer Fahrt zum Unfallort „zurückgepfiffen“ werden.

Passiert war folgendes: Ein Pkw streifte in der Franz-Schöpfer-Gasse in Fahrtrichtung Altenheim eine Betonsäule. Die Kollision führte dazu, dass der Wagen ausgehebelt wurde und seitlich zum Liegen kam. „Der Unfalllenker war aber nicht eingeklemmt, er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien“, so Buchegger.

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Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht, neben der Polizei und dem Roten Kreuz waren insgesamt 14 Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Voitsberg vor Ort, um das Unfallauto zu bergen und die Fahrbahn zu reinigen.