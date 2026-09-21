Kein Kredit auf Knopfdruck mehr

Konsumkredite summieren sich in Österreich auf 22,5 Milliarden Euro. Nun werden die Regeln verschärft. Der richtige Ansatz, auch wenn wir die Kosten dafür zahlen.

Mit einem Klick zum Kredit – das Handy sofort, die Rechnung später: Was für Konsumentinnen und Konsumenten bequem ist, wird für Händler (und Banken) schon bald komplizierter. Ab 20. November gelten in Österreich strengere Regeln für Verbraucherkredite. Der Gesetzgeber will damit eine Lücke schließen, die das digitale Zeitalter geschaffen hat. Doch mit dem besseren Schutz der Konsumenten wächst auch der Aufwand für jene, die ihnen etwas verkaufen wollen.

Das ist kein Einwand gegen das Ziel. Denn dass Handlungsbedarf besteht, lässt sich nicht bestreiten. Das aushaftende Volumen der Verbraucherkredite in Österreich ist 2025 um 6,8 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro gestiegen, listete die Finanzmarktaufsicht kürzlich auf und kündigte für 2027 verstärkte Kontrollen an.

Österreicherinnen und Österreicher mögen Kredite nicht, nutzen sie aber dennoch. Nicht nur für Wohnraum, sondern auch für den Konsum, bestätigte eine Umfrage im heurigen Frühsommer. „Kaufe jetzt, zahle später“ klingt ja auch verlockend, wenn zwischen Kontostand und Kaufwünschen eine (zu) große Lücke herrscht.

Die Praxis zeigt, dass sich eine wachsende Zahl vermeintlich kleinerer Zahlungsverpflichtungen leicht zum Schuldenberg auftürmt. Die Schuldnerberatungen haben dieser Tage jedenfalls viel Arbeit und verweisen auf eine Rekordzahl an Klienten. Hauptverantwortlich dafür ist die gestiegene Arbeitslosigkeit und der Umstand, dass mangels Rücklagen Kredite auch für unabdingbare Anschaffungen benötigt werden. Aber gleich danach kommt der (nicht gelernte) Umgang mit Geld.

Eine neue EU-Richtlinie nimmt künftig also Kleinstkredite, zinsfreie Finanzierungen und digitale Zahlungsmodelle ins Visier, und das ab dem ersten Euro. Potenzielle Kreditgeber müssen die Bonität strenger prüfen, umfangreicher informieren und die Kreditvergabe eventuell unterlassen. Für Banken ist das kein Neuland, für viele (Online-)Händler schon.

Dass das Gesetz ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft in Kraft tritt, wird einigen nicht schmecken. Sie müssen abwägen. Entweder sie reduzieren die Zahlungsformen und verlieren möglicherweise Umsatz oder sie lassen sich auf den bürokratischen Mehraufwand ein, der wiederum höhere Kosten bedeutet, die am Ende auf uns, die Konsumenten, abgewälzt werden. Der Onlinehandel verteuert sich ohnehin gerade, siehe den EU-Zoll auf Sendungen aus Drittländern und die nationale Paketsteuer ab Oktober.

Bei den Konsumkrediten setzt der Gesetzgeber aber beim richtigen Punkt an. Wer Geld leiht, soll die Folgen verstehen und sich die Rückzahlung leisten können. Nun muss sich freilich erst zeigen, ob die neuen Regeln diesen Schutz tatsächlich erhöhen – oder ob sie in erster Linie mehr Formulare, mehr Prüfungen und höhere Kosten erzeugen. Verbraucherschutz heißt auch, dass Regeln den Menschen nützen, ohne dass sie dafür einen unnötig hohen Preis bezahlen.