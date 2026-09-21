Ärzte gaben Martin Kogler noch maximal neun Monate zu leben. Der Tiroler zog daraufhin in die Südsteiermark, um näher bei den Kindern zu sein. Seine finanzielle Lage ist mehr als angespannt.

Er lebt – noch immer. Die Ärzte gaben Martin Kogler im Sommer 2024 noch maximal neun Monate zu leben. Der Krebs sei unheilbar, die Therapiemöglichkeiten seien komplett ausgeschöpft.

Der gebürtige Tiroler, der bereits während Corona gegen Krebs gekämpft hatte, packte nach dieser Hiobsbotschaft das Nötigste zusammen und zog im Herbst in die Südsteiermark. So konnte er noch die letzte Zeit in der Nähe seiner Kinder sein. Nach Absprache mit seiner Ex-Frau durfte er im Haus ihres Lebensgefährten unterkommen. Dinge wie Möbel, Fernseher bis hin zu seinen Skiern verschenkte oder ließ er mit seinem alten Leben zurück.

Palliativchemo und Wohnungssuche

„Ich habe mich so gfreut, dass ich näher bei den Kindern sein kann. Wir haben sehr viel gemacht, da ist mir das Herz aufgegangen“, erzählt der gebürtige Tiroler. Auf Anraten eines Arztes in Graz versuchte der 53-Jährige Anfang 2025 eine Palliativchemo. „Es ging mir körperlich recht gut und die Zeit mit den Kindern war so schön, da wollte ich versuchen noch ein paar Lebensjahre dranzuhängen“, sagt er. Die Monate vergingen.

Aus dem Haus musste Kogler aus diversen Gründen schließlich plötzlich ausziehen und hat eine Mietwohnung gesucht. Kein leichtes Unterfangen. „Kein Inventar, kaum Geld: Da bin ich einmal vor gefühlt einer zehn Meter hohen Wand gestanden, aber alles geht irgendwie“, erinnert sich der Krebspatient und sollte recht behalten. Er fand eine kleine Wohnung in Leibnitz und bei einem Bier in einem Imbiss in Wildon neue Freunde. Stück für Stück baute er sich mit der Unterstützung von Hansi, Kurti sowie Robert und Tom aus Tirol sein neues Leben auf. Mittlerweile sind rund eineinhalb Jahre vergangen und Kogler lebt.

Ich will einfach noch nicht sterben, ich habe noch viel vor. Außerdem bin ich mit 53 Jahren zu jung, das reicht nicht aus. Ich sehe das gar nicht ein. — Martin Kogler

Er denke gar nicht daran zu sterben. „Ich will einfach noch nicht sterben, ich habe noch viel vor. Außerdem bin ich mit 53 Jahren zu jung, das reicht nicht aus. Ich sehe das gar nicht ein“, zeigt sich der Frühpensionist entschlossen. Im Zwei-Wochen-Rhythmus unterzieht er sich der Chemotherapie, bekommt Spritzen zur Stärkung seiner Knochen und macht das Beste aus seinem Leben. Nur nie den Kopf hängen lassen, positiv und stark bleiben und das Lachen nicht verlieren: Das sei das Um und Auf. Aufgeben sei keine Option.

Ziele und ein Appell an alle

Was der gesellige Tiroler noch so vor hat? Er möchte Schuldenfrei werden, die finanzielle Situation sei für ihn mehr als belastend. Mit seinen Kindern wolle er irgendwann einmal ans Meer oder einen Ausflug nach Wien machen. Opa zu werden steht ebenfalls auf seiner Liste. An die Leserinnen und Leser hat er zudem noch einen Appell mit im Gepäck: „Es tut mir weh, mitanzuhören, wenn wegen jeder Kleinigkeit gejammert wird. Es ist keiner mehr zufrieden. Die Leute sollen einmal nachdenken, was im Leben wirklich wichtig ist. Natürlich muss man finanziell über die Runden kommen, aber Geld ist nicht alles. Von echter Bedeutung sind die Familie und Gesundheit. Man muss froh sein, wenn man halbwegs gut leben kann und positiv bleiben.“

Ihn habe die unheilbare Krankheit jedenfalls gelehrt, jeden Moment zu schätzen und dankbar zu sein: Er lebt – noch immer. Kogler wird übrigens vom Hilfsverein Steirer helfen Steirern unterstützt werden.