Auf dem Zebrastreifen im Bereich des ehemaligen Stadttores kam es am Wochenende zum Unfall.

Die Alarmierung verhieß nichts Gutes, doch aus „Verkehrsunfall mit Verletzung“ wurde zum Glück dann doch ein weitaus weniger dramatischer Einsatz. Am Nachmittag des Samstag, 19. September 2026, kollidierte im Bereich des ehemaligen Voitsberger Stadttores ein Pkw mit einem Radfahrer. Glücklicherweise erlitt der Radfahrer jedoch – laut Bericht der Freiwilligen Feuerwehr – nur leichte Verletzungen.

Das Fahrrad wurde allerdings unter dem Pkw eingeklemmt und die Einsatzkräfte mussten es mit Hilfe von Hebekissen bergen.

Eingesetzt waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr mit zwölf Mitgliedern, das Rote Kreuz und die Polizei.