Super Rekord: Fußballer hat jetzt in allen Ligen ein Tor erzielt

Im Kärntner Fußballunterhaus ist Christian Sablatnig in Viktring Trainer und Kantineur. Gurnitz 1b trat in Maria Rain kurz vor Schluss beim Stand von 0:4 ab: „Der Schiri war gegen uns.“

Es fiel auf im Kärntner Unterhaus, dass ...

... Thomas Höller (Moosburg 1b) vergangene Woche etwas ziemlich Seltenes gelang: Mit seinem Treffer gegen Himmelberg hat er in allen Ligen zumindest ein Tor erzielt: in der Bundesliga für FC Kärnten, in der 2. Liga für FCK und Bad Aussee, in der Regionalliga und Kärntner Liga unter anderem für Bleiburg, in der Unterliga unter anderem für Ruden, in der 1. Klasse unter anderem für St. Michael/Bleiburg. Nun machte er mit Moosburg den Sack zu, traf nach drei Sekunden: „Ich wurde eingewechselt, Freistoß, Tor. Danach wollte ich mich gleich wieder auswechseln lassen“, schmunzelt der 50-Jährige. Groß gefeiert wurde das Ereignis nicht. „Klar sind die Jungen her, haben mir gratuliert. Danach haben wir ein Bier getrunken, das war‘s dann aber.“ Damit gesellt er sich in eine kleine, illustre Kärntner Runde. Vor ihm überall getroffen haben Heimo Vorderegger, Marc Sand, Almedin Hota und Christian Sablatnig, der jetzige Trainer des SV Viktring.

© Kk Viktring-Trainer Christian Sablatnig hilft in der Kantine aus

... Sablatnigs Viktringer (2. Klasse D) ein Ausrufezeichen nach dem anderen setzen: acht Spiele, acht Siege, die meisten Treffer im Unterhaus erzielt, die wenigsten kassiert. Die Bilanz der letzten vier Siege: 31:0 Tore. „Unser Goalie Marcel Gütler war in den ersten Runden verletzt, hat heuer überhaupt erst ein Gegentor kassiert“, erzählt Sablatnig, der am Wochenende in einer Doppelrolle glänzte. Am Samstag an der Linie beim 11:0 gegen St. Stefan 1b und am Sonntag als Kantineur und Bierzapfer beim Spiel der Viktringer Reserve gegen Krumpendorf.

... Gurnitz 1b (2. Klasse D) beim Spiel in Maria Rain in der 80. Minute beim Stand von 0:4 abgetreten ist. „Ich bin kein Schiri-Kritiker, aber er hat durchgehend komplett gegen uns gepfiffen“, sagte Trainer Hannes Magek. „Wir hatten neun Gelbe, dann eine Gelb-Rote. Ich muss meine jungen Spieler schützen.“ Schiri-Obmann Karl Hitzenhammer erklärt, dass Schiri Kemal Zobic „Gurnitz aufgefordert hat weiterzuspielen. Sie wollten nicht mehr, also brach er ab. Es ist kein Grund abzutreten, wenn einem Entscheidungen nicht passen.“

... beim Spiel von Gitschtal gegen Thal/Assling (Eintritt: 8 Euro, Bier: Gösser, 4,50 Euro) der Schiri in der 10. Minute ein Foul an einem Gästespieler pfiff. In Richtung des Gefoulten kommentierte er seine Entscheidung mit den Worten: „Ich hätte auch so gepfiffen, ohne zu schreien.“ Die Gäste liefen in markanten Trikots auf, deren Design stark an die Matratzenmacher „Los Colchoneros“ von Atlético Madrid erinnerte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ertönte mit „SGG, ich steh zu dir“ eine äußerst gelungene Vereinshymne aus den Lautsprechern.

... in Greifenburg (gegen Radenthein) die rundum transparent verkleideten Spielerbänke auffallend waren. Die Ersatzspieler saßen dabei sogar in zwei Reihen hintereinander – eine durchaus professionelle Lösung für die vorhandenen Platzverhältnisse.

... sich Rothenthurn und Nötsch im Schlager der Unterliga West 1:1 trennten. Rothenthurns Thomas Klingbacher schloss einen Stanglpass aus 16 Metern ins Eck ab. „Danach kamen wir besser ins Spiel“, meinte Nötsch-Trainer Thomas Gilgenreiner. Seine Elf glich in Minute 30 aus. Nicolas Janschitz sah, dass Rothenthurn-Goalie Simon Limpl zu weit vor dem Tor stand und überhob ihn aus gut 30 Metern – 1:1. Bei den Hausherren fehlte ein wichtiger Spieler: Andreas Allmayer erlitt einen Bandscheibenvorfall. „Eine Operation steht an, er wird uns wohl die restliche Saison fehlen“, meint Rothenthurns Trainer Hannes Truskaller, dessen Team als einziges der Unterliga West noch unbesiegt ist.