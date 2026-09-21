Jetzt noch schnell für die Nominierten des Vita Awards abstimmen

Wer noch für die Nominierten des Vita Awards abstimmen möchte, sollte schnell sein. Das Voting läuft nur noch bis zum 27. September. Danach ist die Fachjury am Zug.

Auch heuer werden die Siegerinnen und Sieger wieder im Aiola im Schloss bei der Vita Gala jubeln können

Noch bis 27. September darf fleißig für ganz besondere steirische Pflegekräfte abgestimmt werden. Verteilt sind diese wieder auf sechs Kategorien : Expert:in, Begleiter:in, Newcomer:in, Vorbild, Pfleger:in in Ausbildung sowie Dream-Team. Rund 150 Nominierte stehen heuer zur Auswahl.

Abgestimmt werden kann wie gehabt online über die Website der Vita und heuer erstmals auch offline. Für beide Abstimmungsarten gilt: Pro Tag darf nur einmal pro Kategorie abgestimmt werden. Damit soll gewährleistet werden, dass das Voting fair vonstattengeht und alle Nominierten die gleichen Chancen haben. Das ist auch der Grund, warum vor der Online-Abstimmung eine kostenlose Registrierung notwendig ist.

So klappt die Abstimmung

Und so funktioniert die Abstimmung: Zunächst muss man sich einloggen oder registrieren. Anschließend muss man das jeweilige Bundesland und die Kategorie auswählen, in der die Pflegekraft, für die man abstimmen möchte, nominiert wurde.

Wer bereits von Anfang an weiß, für wen er abstimmen möchte, kann auch direkt auf der Website nach dem Namen der Person suchen und den Weg so etwas abkürzen. Hat man die Person gefunden, der man seine Stimme geben möchte, klickt man auf „Stimme abgeben“ – und schon wird die Stimme gezählt.

Nach der Abstimmung ist die Fachjury am Zug

Am Ende der Votingphase werden dann alle Stimmen aus dem Publikumsvoting zusammengezählt. Die fünf Nominierten aus jeder Kategorie, die die meisten Stimmen für sich bekommen konnten, rücken vor in den Juryentscheid. Hier entscheidet heuer erstmals eine Fachjury, wer aus der getroffenen Vorauswahl tatsächlich die Trophäe einheimsen darf.

Gala am 19. November im Aiola im Schloss

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 19. November bei der Preisverleihung im Aiola im Schloss in Graz-Andritz geehrt.