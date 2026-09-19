Füchse-Boss sauer: „Die Qualität der Schiedsrichter ist ein Wahnsinn“

Die BT Füchse verloren gegen Krems in der HLA Meisterliga 25:27. Die Frauen aus der Obersteiermark feierten den dritten Sieg.

Immer wieder kämpften sich die BT Füchse bis auf ein Tor an Krems heran. Doch nur einmal – und das war in der zehnten Minute – gelang der Ausgleichstreffer gegen den Cupsieger. Woran es lag? Für Geschäftsführer Karl-Heinz Weiland war es nicht einer spielerischen Übermacht des Gegners geschuldet. „Man sagt ja lange nichts, aber irgendwann reicht es, und das war zu viel. Die Qualität der Schiedsrichter ist einfach ein Wahnsinn. Es waren bestimmt 20 Fehlentscheidungen dabei, und die sind gekommen, wenn wir wieder dran waren. So kannst du die Partie einfach nicht gewinnen“, sagte er wütend nach dem 25:27 (12:14).

Besser war die Laune beim Spiel der Frauen zuvor: Sie sind ihrer Favoritenrolle im Duell der WHA mit Korneuburg gerecht geworden. Mit dem 35:21 gegen das Schlusslicht haben die Steirerinnen auch das dritte Saisonspiel gewonnen. Die Kroatin Anamarija Boras war am rechten Flügel mit neun Treffern die beste Werferin der Füchse. Schon in der Vorsaison belegte „Boki“ mit 121 Toren in nur 18 Spielen den fünften Platz in der heimischen Schützenliste.