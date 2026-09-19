Emotionales Geständnis: Frankie Muniz durchlebt „Albtraum“

Frankie Muniz (40) teilte in den sozialen Medien eine kryptische Nachricht, die auf psychische Probleme des Schauspielers schließen lässt, aber auch Optimismus vermittelt.

Mit einer emotionalen Nachricht wandte sich der frühere Kinderstar Frankie Muniz auf Instagram an die Öffentlichkeit: „Die letzten sechs Wochen meines Lebens waren ein Albtraum, aus dem ich so gerne aufwachen würde. Alles fühlte sich schwer und unklar an, und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass alles auseinanderfällt. Diese Zeit würde ich niemandem wünschen.“

Obwohl der 40-Jährige dies in seinem Posting nicht ausdrücklich erwähnt, sehen US-Medien zwei Ereignisse als mögliche Gründe für seinen Gemütszustand: die Scheidung von seiner Frau im Sommer und den Tod seiner Schauspielkollegin Hayden Panettiere. Mit ihr stand Muniz sowohl für die TV-Sitcom „Malcolm mittendrin“ (2000–2006) als auch für den Film „Im Rennstall ist das Zebra los“ (2005) vor der Kamera.

1 / 3 Hayden Panettiere („Jessica“) und Frankie Muniz („Malcolm“) in einer Episode von „Malcolm mittendrin“ aus dem Jahr 2005 © 20thCentFox/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de

Optimistische Worte trotz Tiefpunkt

Trotz des dramatischen Tonfalls des Instagram-Beitrags („Alles fühlte sich schwer an.“) lässt Muniz in den folgenden Zeilen aber auch Optimismus durchblitzen: „Ich habe gelesen, dass es manchmal erst der Tiefpunkt ist, der einen aufrüttelt. Er erzwingt die Veränderungen, die man schon lange hätte vornehmen müssen, um das bestmögliche Leben führen zu können.“

Ebendieser Gedanke lasse ihn nicht mehr los, so der Schauspieler weiter: „Ich glaube, in fünf Jahren werde ich auf genau diesen Tiefpunkt zurückblicken und dankbar dafür sein, denn der Höhepunkt, auf dem ich dann stehen werde, existiert nur, weil ich das hier durchgemacht habe.“

Zudem proklamiert der 40-Jährige: „Das ist nicht das Ende der Geschichte.“ Nun sei es für ihn an der Zeit, „unbequeme, unspektakuläre, aber notwendige Arbeit“ zu leisten, und die aktuelle Krise als Ausgangspunkt nicht als „Ziellinie“, sondern als Ausgangspunkt für etwas Neues zu sehen.

Abschließende Botschaft an seine Fans: „Wenn du dich gerade auch an einem Tiefpunkt befindest: Du bist nicht kaputt. Du wirst gerade neu aufgebaut. Lass uns weitermachen!“

Rasche Hilfe in Krisensituationen In Krisensituationen gibt es mehrere Anlaufstellen, an die man sich wenden kann:

PsyNot Steiermark: die kostenfreie Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 / 44 99 33 zu erreichen

Rat auf Draht: unter der Telefonnummer 147 ist ein Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen eingerichtet - kostenlos und ebenfalls rund um die Uhr

Telefonseelsorge ist unter der Nummer 142 zu erreichen.

Vom Kinderstar zum Rennfahrer

Seinen Durchbruch feierte der 1985 geborene US-Amerikaner im Jahr 2000 als hochintelligenter Malcolm in der Sitcom „Malcolm mittendrin“. Die Rolle brachte ihm unter anderem Nominierungen für einen Emmy und zwei Golden Globes ein. Parallel war Muniz in Kinofilmen wie „Lügen haben kurze Beine“ und „Agent Cody Banks“ zu sehen.

Nach dem Ende von „Malcolm mittendrin“ 2006 verlagerte er seinen Schwerpunkt zunehmend auf den Motorsport und fuhr mehrere Jahre in Formel-Rennserien. Später war er auch als Musiker tätig. 2023 kehrte Muniz als Rennfahrer zurück und belegte in der ARCA Menards Series Gesamtrang vier. Seit 2025 fährt er Vollzeit in der NASCAR Craftsman Truck Series. 2026 kehrte er zudem für die Neuauflage von „Malcolm mittendrin“ vor die Kamera zurück.