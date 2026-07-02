Für viele bleibt er für immer der schlaue Malcolm aus der Kultserie „Malcolm mittendrin“. Nun sorgt Schauspieler Frankie Muniz jedoch mit privaten Neuigkeiten für Schlagzeilen: Der 40-Jährige und seine Ehefrau Paige Price haben ihre Trennung bekannt gegeben. Nach zehn gemeinsamen Jahren, sieben davon als Ehepaar, gehen die beiden künftig getrennte Wege. Sie betonen aber, dass sie als Freunde und Eltern verbunden bleiben wollen.

Die Nachricht vom Ehe-Aus verkündete Muniz selbst über die sozialen Medien. Demnach hatten sich die beiden bereits vor einiger Zeit im Privaten getrennt und sich nun gemeinsam entschieden, ihre Ehe zu beenden. „Nach 10 wunderschönen Jahren zusammen sind wir zu dem Punkt gekommen, an dem wir erkannt haben, dass sich unsere Beziehung am natürlichsten und stärksten als tiefe Freundschaft und als Eltern anfühlt. Wir haben einen unglaublichen Sohn, der weiterhin der Mittelpunkt unserer Welt bleibt.“

Nach Ehe-Aus: Paar möchte freundschaftlich verbunden bleiben

Muniz lernte das ehemalige Model und die Moderatorin Paige Price im Jahr 2016 kennen. Das Paar verlobte sich zwei Jahre später und heiratete zunächst 2019 im kleinen Kreis, bevor 2020 eine größere Hochzeitsfeier folgte. Gemeinsam gründeten sie unter anderem ein eigenes Unternehmen und traten immer wieder gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen auf.

2021 wurden die beiden Eltern ihres Sohnes Mauz Mosley Muniz. In Interviews sprach Muniz häufig darüber, wie sehr ihn die Vaterrolle verändert habe. Sein Sohn sei der Mittelpunkt seines Lebens und seine größte Motivation.

In seinem Statement bedankte sich der Schauspieler ausdrücklich bei Paige für ihre Unterstützung während der gemeinsamen Jahre. „Ich bin Paige unendlich dankbar für alles, was sie für mich und unsere Familie getan hat. Sie hat ihre eigenen Träume zurückgestellt, damit ich meinen verfolgen konnte, und sie war immer meine größte Unterstützerin. Dieses Fundament aus Respekt und Freundschaft wird nicht verschwinden. Wir freuen uns darauf, Muniz Racing weiterhin gemeinsam aufzubauen und unseren Sohn weiterhin als Team mit derselben Zusammenarbeit und Liebe zu erziehen, die wir immer hatten.“

Frankie Muniz: Großer Erfolg mit „Malcolm mittendrin“

Der 40-Jährige wurde Anfang der 2000er-Jahre über Nacht zum Star. Als Hauptdarsteller der Erfolgsserie „Malcolm mittendrin“ begeisterte er Millionen Zuschauer weltweit und erhielt unter anderem Nominierungen für einen Golden Globe und einen Emmy. Parallel spielte er in Kinofilmen wie „Agent Cody Banks“, „Big Fat Liar“ und „My Dog Skip“ und gehörte zu den erfolgreichsten Nachwuchsschauspielern seiner Generation.

In den vergangenen Jahren verlagerte Muniz seinen Fokus zunehmend auf den Motorsport. Der leidenschaftliche Rennfahrer startete in verschiedenen NASCAR-Rennserien, kehrte jedoch immer wieder für ausgewählte Film- und Fernsehprojekte vor die Kamera zurück. Erst 2026 feierte das Revival von „Malcolm mittendrin“ Premiere und sorgte bei Fans für Nostalgie.