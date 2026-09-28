Die Wolfsberger Brass-Pop-Band „UnderlinedBrass“ sorgt auf Social Media für Aufsehen. Die vier jungen Musiker verbinden erfolgreich Blasinstrumente mit Pop.

„Live, laut und unvergesslich“ – so beschreiben die vier Musiker Leon Wordl (22) am Tenorsaxophon, sein Bruder Tobias (18) an der Trompete, Christoph Krainz (17) am Baritonsaxophon und Philipp Bachmann (14) am Schlagzeug ihre Band „UnderlinedBrass“. Dass dieses Motto auch bei „den Leuten da draußen“ ankommt, zeigt vor allem ihr Erfolg auf Social Media: Auf TikTok zählen sie knapp 160.000 und auf Instagram rund 30.000 Followerinnen und Follower.

Doch was macht die junge Band so besonders? „Wir spielen Brass-Pop.“ Also Popsongs, nur eben mit Blasinstrumenten plus Schlagzeug. Ein Genre, das aktuell noch zu einer Rarität am Musikhimmel zählt, vor allem aber in ihrer Heimat Wolfsberg. Hinzu kommen ihre Videos, die alles andere als langweilig sind. Mal spielen sie in der Badewanne, in der Natur, auf einem Anhänger oder im Pool. Bekannt sind sie vor allem für ihre Aufnahmen direkt aus dem Auto.

© KLZ / Eva Kapeller Bei den Proben

Die Ideen dafür entstehen in ihrem Proberaum: Instrumente, Noten, Technik und ein paar Fundstücke aus dem Keller. Wenn man den Raum betritt steht aber nicht die Einrichtung im Fokus, eher ihre Leidenschaft zur Musik.

Bis auf Leon, der in Graz studiert, gehen alle noch zur Schule. Christoph und Tobias besuchen zusätzlich die Gustav Mahler Universität für Musik in Klagenfurt. Die Band selbst gibt es noch gar nicht lange. Im April 2025 starteten die Musiker zunächst zu dritt, im Dezember kam der vierte hinzu.

Die Anfänge

Inspiriert wurden sie unter anderem durch die US-amerikanische Brass-House-Band „Too Many Zooz“. Christoph hatte deren Musik gehört und fand den Gedanken spannend, selbst stärker mit Bläsern in Richtung Pop zu gehen. Auch der Name der Band hat damit zu tun: „Ich habe mir gedacht, was mit Brass wäre cool. Auch deren Album ‚Brasshouse Volume 1‘ hat zum Namen beigetragen. Und dann eben unterstrichen – UnderlinedBrass“, erklärt Christoph. Anfangs experimentierte das Trio noch stärker. Beim ersten Konzert im Dezember 2025 spielten die Musiker unter anderem Stücke der Klagenfurter Band „Blowing Doozy“. Inzwischen arrangieren „UnderlinedBrass“ ihre gesamte Musik selbst.

Das funktioniert allerdings nicht immer auf Anhieb, wenn auch mittlerweile relativ ohne Probleme. Die Instrumente sind verschieden gestimmt und haben unterschiedliche Tonumfänge. Die Vier hören sich die Originale genau an, übertragen die Musik in Noten und üben die Stücke ein. Dabei bleibt es aber nicht bei einer möglichst originalgetreuen Kopie. „Wir machen nicht alles eins zu eins“, erzählen die Musiker. Die Songauswahl entsteht ebenfalls auf unterschiedliche Weise. Manche Titel hören sie im Radio, andere sind Lieblingssongs.

Wir machen nicht alles eins zu eins. — UnderlinedBrass

Dass vier junge Musiker mit Schule, Studium und weiteren musikalischen Verpflichtungen regelmäßig proben, verlangt Organisation. In der Aufbauphase standen drei bis vier Proben pro Woche auf dem Programm. Mittlerweile wird mindestens einmal wöchentlich geprobt, vor größeren Auftritten öfters.

Dass die vier dabei auch vor Publikum keine Scheu zeigen, ist Teil ihres Konzepts. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihnen ein Auftritt in Klagenfurt: „Wir haben im April auf dem Alten Platz in Klagenfurt gespielt. Für uns war es überraschend, wie viele Leute stehengeblieben sind. Das ist als Musiker ein super Gefühl“, erzählen sie.

Für Tobias gehört dabei auch eine gewisse Lockerheit dazu: „Man darf kein Schamgefühl haben. Das Publikum würde es merken. Natürlich war es nicht von Anfang an so leicht, aber mittlerweile klappt das ganz gut.“ Denn das Publikum soll nicht bloß zuhören. Es soll Teil der Musik werden. Klatschen, mitsingen, tanzen. „Wir wollen das Publikum in die Band holen, als wären sie dabei.“

Seit Mai haben „UnderlinedBrass“ rund 15 Auftritte hinter sich. Dabei ging es längst über das Lavanttal hinaus. Zu den bisherigen Höhepunkten zählen ein Auftritt in München, organisiert von Red Bull, und einer bei der IdeenExpo in Hannover. Erst kürzlich beendete die Band eine kleine Sommertour in Leibnitz.

© KLZ / Eva Kapeller Die Musiker im Wolfsberger Proberaum

Musikalisch bringen die vier dabei unterschiedliche Einflüsse mit. Philipp und Christoph fühlen sich privat eher im Jazz zu Hause. Philipp nennt unter anderem Nate Smith, Larnell Lewis und Jost Nickel als Vorbilder. Leon orientiert sich stärker am Pop, Tobias kommt eher aus der Klassik.

Auch die regionale Musikszene beobachten die jungen Musiker. Christoph sieht die starke Jazzszene im Lavanttal, bedauert aber, dass wenig Veranstaltungen stattfinden. Gleichzeitig sehen die Musiker viel Potenzial. „Wir kommen alle aus der Musikschule. Und da muss man wirklich sagen: Wolfsberg ist gut aufgestellt“, sagt Philipp. Mit einem Vorurteil wollen „UnderlinedBrass“ jedenfalls aufräumen: dass Blasinstrumente langweilig seien oder ausschließlich in der traditionellen Blasmusik zu Hause wären.

Zurück zum Social-Media-Erfolg. Im Jänner 2026 veröffentlichten „UnderlinedBrass“ ihr erstes Video, im März beschlossen die Musiker, auf Social Media richtig durchzustarten. Die Videoidee im Auto zu spielen wurde zum Markenzeichen. Die Rechnung ging auf – eines der ersten Auto-Videos wurde zum Internet-Hit.

Die Videos entstehen allerdings nicht einfach nebenbei. „Ein Reel kann schon mal zwei Stunden dauern. Im Sommer ist es im Auto auch ziemlich heiß und die Klima können wir wegen dem Ton nicht anmachen. Da mussten wir nach jedem Take mal durchlüften“, erzählen sie. Ihr bislang meistgeklicktes Video ist eine Version von „Starships“. Auf TikTok erreichte der Clip rund 4,4 Millionen Aufrufe, auf Instagram ebenfalls mehr als zwei Millionen.

Wir sind schon zufrieden mit dem, was jetzt ist. Aber irgendwann von der Musik zu leben wäre schon ganz cool. — „UnderlinedBrass“

Für die Musiker sind diese Zahlen trotzdem schwer zu begreifen. „Es ist schon surreal. Wenn man überlegt, wie viele Menschen das eigentlich sind“, sagen sie. Dass die Videos nicht nur von Followern gesehen werden, zeigt sich ebenfalls immer wieder. Ihre Version von „Everytime We Touch“ wurde etwa von der Original-Künstlerin Cascada geteilt. Solche Momente motivieren sie zusätzlich.

© KLZ / Eva Kapeller Christoph Krainz, Philipp Bachmann, Tobias und Leon Wordl (von links)

Ein weiteres Projekt ist „Uptown Funk“: Immer wieder veröffentlichen sie eine neue Version – mit der Hoffnung, dass irgendwann Bruno Mars selbst darauf aufmerksam wird. Trotz der großen Reichweite wollen sich „UnderlinedBrass“ nicht zu sehr festlegen. Erste Pläne für die Zukunft gibt es dennoch: eigene Musik auf Spotify veröffentlichen und möglicherweise auch Merchandise. Vor allem aber wollen die vier weitermachen: „Wir wollen uns nicht auf etwas versteifen. Wir sind schon zufrieden mit dem, was jetzt ist. Aber irgendwann von der Musik zu leben wäre schon ganz cool.“