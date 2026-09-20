Gabi Obmann: „Manche sind bis aufs Letzte ausgezehrt“

Nach acht intensiven Triathlonjahren ist leistungsmäßig Schluss. Gab es einen konkreten Moment, der die Entscheidung ausgelöst hat – oder war es ein Prozess? GABI OBMANN: Ich war letztes Jahr verletzt, hatte eine Entzündung an der Hamstringsehne und konnte nicht trainieren. Wir wussten nicht, woher es kam – es war extrem langwierig. Mir war klar: Bevor ich nicht schmerzfrei bin, will ich nicht trainieren und inzwischen weiß ich, was ich alles investieren müsste, um wieder dorthin zu kommen, wo ich war. Irgendwann ist die Energie enden wollend und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mut habe, noch einmal so viel zu investieren. Da steige ich lieber einen Schritt zurück und bereue nichts.

War es trotzdem eine schwierige Entscheidung? Ja, doch! Ich vermisse zwar nicht rein die Rennen oder die Härte im Wettkampf, aber schon das Gefühl ins Ziel zu laufen und etwas erreicht zu haben. Ich werde dem Triathlon als Mitglied beim Athletik Club Donau Chemie St. Veit aber treu bleiben, kann dort manche Ämter erledigen sowie als Ansprechpartner und Coach für Athleten fungieren.

Kann man die Routinen einfach so abschalten? Ich bin nach wie vor sehr sportlich, gehe extrem gern Rad fahren. Wir haben eine Schwimmgruppe, wo wir uns regelmäßig zweimal pro Woche treffen – ich bin da wahrscheinlich die Einzige, die wirklich jede Woche auftaucht (lacht). Ich bin viel in den Bergen unterwegs und gehe laufen. Ich habe auch mit Endurance-Sport und Hyrox begonnen. Wenn ich jetzt in eine Crossfit-Box gehe, wo Triathlon überhaupt kein Thema ist, wo mich niemand kennt, und keiner weiß, wer ich bin, ist das super.

Haben Sie demnach das Gefühl oft ausschließlich auf den Sport reduziert zu werden? Absolut! Gesprächsthema ist irgendwie immer der Triathlonsport. Da habe ich mir schon öfter die Frage gestellt: Kann man mit mir scheinbar über nichts anderes reden? Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit ändert.

Apropos Zeit. Sie haben in den Triathlonjahren unglaublich viel erlebt, oder? Ja, total! Ich möchte nichts davon missen. Die Zeit war so cool, man macht so viele Bekanntschaften und reist in Orte, die man sonst wahrscheinlich nicht bereisen würde: Ich bin beim Ironman in Israel im See von Galiläa geschwommen.