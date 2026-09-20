Gabi Obmann: „Manche sind bis aufs Letzte ausgezehrt“
OP-Krankenschwester und Triathletin Gabi Obmann (37) hat ihre aktive Triathlonkarriere beendet. Der Klagenfurt-Zweiten von 2023 wird aber künftig nicht fad.
Nach acht intensiven Triathlonjahren ist leistungsmäßig Schluss. Gab es einen konkreten Moment, der die Entscheidung ausgelöst hat – oder war es ein Prozess?
GABI OBMANN: Ich war letztes Jahr verletzt, hatte eine Entzündung an der Hamstringsehne und konnte nicht trainieren. Wir wussten nicht, woher es kam – es war extrem langwierig. Mir war klar: Bevor ich nicht schmerzfrei bin, will ich nicht trainieren und inzwischen weiß ich, was ich alles investieren müsste, um wieder dorthin zu kommen, wo ich war. Irgendwann ist die Energie enden wollend und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mut habe, noch einmal so viel zu investieren. Da steige ich lieber einen Schritt zurück und bereue nichts.
War es trotzdem eine schwierige Entscheidung?
Ja, doch! Ich vermisse zwar nicht rein die Rennen oder die Härte im Wettkampf, aber schon das Gefühl ins Ziel zu laufen und etwas erreicht zu haben. Ich werde dem Triathlon als Mitglied beim Athletik Club Donau Chemie St. Veit aber treu bleiben, kann dort manche Ämter erledigen sowie als Ansprechpartner und Coach für Athleten fungieren.
Kann man die Routinen einfach so abschalten?
Ich bin nach wie vor sehr sportlich, gehe extrem gern Rad fahren. Wir haben eine Schwimmgruppe, wo wir uns regelmäßig zweimal pro Woche treffen – ich bin da wahrscheinlich die Einzige, die wirklich jede Woche auftaucht (lacht). Ich bin viel in den Bergen unterwegs und gehe laufen. Ich habe auch mit Endurance-Sport und Hyrox begonnen. Wenn ich jetzt in eine Crossfit-Box gehe, wo Triathlon überhaupt kein Thema ist, wo mich niemand kennt, und keiner weiß, wer ich bin, ist das super.
Haben Sie demnach das Gefühl oft ausschließlich auf den Sport reduziert zu werden?
Absolut! Gesprächsthema ist irgendwie immer der Triathlonsport. Da habe ich mir schon öfter die Frage gestellt: Kann man mit mir scheinbar über nichts anderes reden? Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit ändert.
Apropos Zeit. Sie haben in den Triathlonjahren unglaublich viel erlebt, oder?
Ja, total! Ich möchte nichts davon missen. Die Zeit war so cool, man macht so viele Bekanntschaften und reist in Orte, die man sonst wahrscheinlich nicht bereisen würde: Ich bin beim Ironman in Israel im See von Galiläa geschwommen.
2023 haben Sie einen Hawaii-Slot ablehnen müssen, weil die Reise finanziell nicht möglich gewesen ist. War es damals hart?
Nicht so, wie jetzt viele vermuten würden. Ich bin noch immer überzeugt davon, dass es damals die richtige Entscheidung gewesen ist.
Sie haben einmal erzählt, dass Sie darauf angesprochen wurden, mit ihren Waden könne man nicht laufen. Wie sehen Sie das rückblickend?
Ehrlich? Jeder ist, wie er ist. Dass Leistungssport nicht schön macht, muss jeder wissen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber ich habe schnell gesehen, dass es viele Frauen gibt, die zwar topfit aussehen, aber bei denen man nach den ersten Metern sieht, dass wird wohl eher weniger was. Jeder weiß, dass Frauen einen gewissen Fettanteil brauchen, um zu funktionieren, wobei es bei jeder unterschiedlich ist. Manche sind ausgezehrt bis aufs Letzte, aber wer weiß, ob sie noch gesund sind oder so funktionieren, wie sie es sollten. Ernährung und Leistungsfähigkeit sind immer ein Zusammenspiel. Wichtig ist, sich dabei wohlzufühlen, dass man die Grenzen kennt und gesund aussteigen kann.
Haben Sie irgendwann angefangen, Ihren eigenen Körper mit anderen Augen zu betrachten?
Nein, denn für mich war am Ende des Tages klar: die Leistung muss stimmen. Und wenn du dann noch aufs Podium läufst, können sowieso alle sagen, was sie wollen, denn da zählt dann der sportliche Erfolg.
Ist zyklusbasiertes Training wirklich die nächste große Revolution im Frauensport?
Wenn sich eine Ausdauersportlerin gut kennt und weiß, was ihr gut tut, ist es ein großes Thema. Aber für Altersklassenathletinnen ist es eher schwierig, weil du Job, Familie und Periode nicht zyklisieren kannst. Es gibt Tage, an denen geht es besser, an anderen wieder schlechter. Aber ob da alles vom Zyklus abhängig ist, kann ich auch nicht sagen.
Was kostet eine Karriere, wenn man Training, Material und Reisen zusammenrechnet?
Mit einem Gewinn bin ich nicht rausgegangen, dafür war ich zu wenig lang dabei und ich war schlicht nicht gut genug.
Was ist härter: eine lange Schicht im OP oder ein Ironman?
Die Schicht im OP. Wenn du über viele Stunden nichts trinken und essen kannst und nicht auf die Toilette gehen kannst, dann ist der Ironman definitiv die leichtere Variante.
Was werden Sie am meisten vermissen? Und worauf freuen Sie sich ganz besonders?
Die Ziellinie werde ich garantiert vermissen, und am meisten freue ich mich auf die Lebenszeit. Ich habe seit den letzten Monaten keinen Trainingsplan mehr, sprich niemand verplant meine Freizeit mehr. Das war anfangs verrückt, aber inzwischen genieße ich es. Und irgendwann werde ich das Karnische Ungetüm wagen, das ist einer der härtesten Ultratrailruns in Österreich und Ausdauerradrennen reizen mich auch.