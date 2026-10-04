Ukraine-Krieg: Sie flüchteten mit drei Rucksäcken nach Kärnten

Am 13. März 2022 erreichte Alina Trusova aus Butscha mit ihren zwei Töchtern Österreich. Über ihre Flucht aus der Ukraine, ihr neues Leben und schöne Momente.

Alina Trusova hat lange schwarze Haare, strahlend blaue Augen und ist modisch gekleidet. Am meisten fällt ihr Lachen auf – Alina strahlt oft, selbst wenn sie ihre Geschichte erzählt, die eigentlich alles andere als zum Lachen ist. Denn sie ist eine von 3332 Ukrainerinnen und Ukrainern, die laut Österreichischem Integrationsfonds, Stand 1. Jänner 2026, seit dem russischen Überfall im Februar 2022 in Kärnten leben.

Wenn die heute 47-Jährige von ihrer Flucht erzählt, erinnert sie sich an einen ganz bestimmten Augenblick. Damals lebte die alleinerziehende Mutter mit ihren Töchtern Valeria (heute 21) und Milana (heute 13) im achten Stock eines Wohnblocks in Butscha, rund 25 Kilometer von Kiew entfernt. Zunächst wollte sie nicht weg. Doch dann sah sie immer mehr Menschen auf den Straßen und Autos, die die Stadt verließen.

1 / 3 24. Feber 2022 – Blick auf den Flughafen aus ihrem Küchenfenster © KK/Privat

Dann kam der entscheidende Moment: „Drei Kilometer weg war ein Flugplatz. Ich habe einen Hubschrauber gesehen, der explodiert ist. Da habe ich endgültig verstanden, dass der Krieg beginnt.“ Die Gemeinde forderte die Bewohner auf, in den Keller zu gehen. Ihre ältere Tochter Valeria wollte nicht warten. „Sie hat gesagt: Ich gehe nicht in den Keller, wir müssen sofort fahren.“

Die Familie hatte kein eigenes Auto, nach mehreren Telefonaten konnte sie Verwandte für eine Mitfahrgelegenheit erreichen. Viel Zeit zum Packen blieb nicht. Sie nahm drei Rucksäcke mit – je einen für ihre Töchter und einen für sich selbst. Damals glaubte sie noch, bald wieder nach Hause zurückkehren zu können. Die Familie kam zunächst in ein Sommerhaus ihrer ehemaligen Schwiegermutter unter. Dort gab es zwar ein wenig gelagertes Essen, nach vier Tagen versagte aber der Strom, später auch die Gasversorgung. Das einzige Geschäft im Ort war leergekauft. Gleichzeitig rückte der Krieg näher.

Jeden Tag hört man die Kriegsgeräusche. — Alina Trusova

„Jeden Tag hörte man die Kriegsgeräusche.“ Gemeinsam mit anderen machte sich die Familie zunächst zu Fuß auf den Weg. Über eine Hotline fand Alina Hilfe und kam mit ihren Töchtern nach Czernowitz. Dort wurden Geflüchtete in einem Studentenheim untergebracht. Eine Woche blieb die Familie dort und erhielt Kleidung, Essen oder Medikamente.

1 / 4 Eine Granate schlug im Nachbarhaus ein und zerbrach ihre Fenster © KK/Privat

Von Czernowitz aus musste sie entscheiden, wohin es weitergeht. Freunde boten ihr Unterstützung in verschiedenen Ländern an. Türkei, Finnland und Österreich standen im Raum: „Ich wusste nicht, wohin. Es waren so lebenswichtige Entscheidungen, die ich in so kurzer Zeit treffen musste. Und das nicht nur für mich, sondern vor allem für meine Töchter.“

Schließlich fiel die Wahl auf Österreich. Durch Bekannte hatte sie den Kontakt zu einer Familie in Frantschach-St. Gertraud die sich bereit erklärte, die Familie aufzunehmen. Am Bahnhof in Czernowitz standen Busse in verschiedene Richtungen. Einer fuhr nach Wien. Alina bekam ein kostenloses Ticket: „13. März 2022 – ich habe das Ticket noch zu Hause.“

1 / 2 Das Ticket nach Wolfsberg © KK/Privat

In Kärnten angekommen, musste vieles neu gelernt werden, unter anderem die deutsche Sprache. Den Deutschkurs absolvierte sie im Interkulturellen Zentrum Völkermarkt (IKZ). Alina wollte möglichst rasch arbeiten. In der Ukraine war sie als Buchhalterin in der Bildungsabteilung des Stadtrates von Butscha tätig, zuletzt als Hauptbuchhalterin bei der regionalen Staatsverwaltung der Militärverwaltung. Kurz vor Beginn des Krieges hat sie eine Zusage für eine neue Stelle erhalten, einen Tag nach ihrer Flucht hätte sie diese antreten sollen. Sie kandidierte auch für ein Amt im Stadtrat von Butscha.

1 / 5 Mit ihrer Tochter am Wyschywankatag im Kindergarten im Jahr 2018 © KK/Privat

In Österreich arbeitete Alina bereits ab Juni 2022 bei „OptimaMed“ in Bad St. Leonhard. Später kamen weitere Tätigkeiten hinzu. Heute arbeitet sie in Frantschach in einem Seniorenheim als Abteilungshilfe. Zusätzlich hilft sie im Gasthaus Jöbstl in der Küche. Ihren Beruf als Buchhalterin hat sie stets im Hinterkopf. Die Anerkennung ihres Diploms ist allerdings noch offen. Dafür benötigt sie eine Schulung oder Ausbildung. „Oder ich mache mich irgendwann selbstständig. Ich habe so viele Interessen und Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen.“

1 / 5 20. März 2022 – „Meine Kinder sind in Sicherheit“ © KK/Privat

Besonders in der ersten Zeit war Unterstützung für die Familie wichtig. Dabei erwähnt sie immer wieder Franz Schober und seine Familie die sie aufnahmen und mittlerweile mehr als nur Freunde sind, aber auch Bürgermeister Günther Vallant und generell die gesamte Gemeinde. „Österreich ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin unglaublich dankbar für all die Hilfe“, betont die Ukrainerin.

Österreich ist meine zweite Heimat geworden. — Alina Trusova

Natürlich denkt sie an ihre alte Heimat tagtäglich. Ihre Nichten leben dort und sie steht mit vielen Freunden in Kontakt. Wenn sie in den Nachrichten von neuen Angriffen hört, beginnt für sie das Bangen. „Dann schreibe ich sofort allen, ob bei ihnen alles okay ist.“ Viele ihrer Freunde, vor allem jene mit Kindern, haben die Ukraine verlassen. Andere sind geblieben. Dafür gibt es laut Alina verschiedene Gründe: „Manche können ältere Angehörige nicht zurücklassen oder Familien sind durch den Krieg getrennt, weil der Partner an der Front ist.“

1 / 4 Alina, Tochter Valeria und Partner Corrado Secci © KK/Privat

Alina hat seit ihrer Flucht die Ukraine nicht mehr besucht. Fast ein Jahr lang dachte sie, dass sie zurückkehren wird. Doch nach über vier Jahren hat sie angefangen, hier ihr neues Leben aufzubauen. Sie geht gerne in der Natur spazieren, Ski fahren, joggt, fotografiert und liebt es zu reisen. Seit knapp zwei Jahren geht sie mit ihrem Partner Corrado Secci, der aus Italien stammt, gemeinsam durchs Leben. Die Natur im Lavanttal erinnert sie dabei ein wenig an ihre ukrainische Heimat.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich ihre mittlerweile 13-jährige Tochter gut eingelebt und liebt das Lavanttal. Ihre heute 21-jährige Tochter konnte ihr Studium im Bereich Webdesign online fortsetzen. Sie spielt aber nach wie vor mit dem Gedanken, falls der Krieg enden sollte, in die Ukraine zurückzukehren. „Ich bin unglaublich stolz auf meine Kinder.“

1 / 6 Alina mit ihrem Partner und Tochter Milana © KK/Privat

Viele ihrer Gedanken verarbeitet sie in selbst geschriebenen Gedichten, vielleicht entsteht daraus einmal ein Buch. Ihre Wohnung in Butscha gibt es noch, doch ihr Leben hat sich in Österreich weiterentwickelt. Alina weiß, dass ihre Geschichte nur eine von vielen und manche „viel tragischer“ ist. Trotzdem möchte sie erzählen, was sie erlebt hat. „Wenn ich mit meiner Geschichte einen Menschen motivieren kann, dann ist das schön.“ Ihr Blick richtet sich bewusst nach vorne: „Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Aber ich möchte nicht immer nur in der Vergangenheit leben. Ich versuche, so gut wie möglich nach vorne zu schauen.“