Mit 59 Jahren: Bekannte Kärntner Unternehmerin verstorben

Sie prägte die bekannte Bäckerei Strobl und galt als Unternehmerin mit Leib und Seele. Nun ist Martina Strobl nach schwerer Krankheit im 60. Lebensjahr verstorben.

Wer Martina Strobl kannte, erinnert sich an ihr Lachen. Laut, herzlich und kaum zu überhören sei es gewesen: „Man hat sie immer mit Freude und mit einem Lachen erlebt“, erinnert sich Afritz‘ Bürgermeister Max Linder. Nun ist die bekannte Afritzer Unternehmerin am vergangenen Donnerstag, 17. September, nach schwerer Krankheit im 60. Lebensjahr im Kreise ihrer Familie verstorben.

Über Jahrzehnte war ihr Leben eng mit der Bäckerei Strobl verbunden. Anfang der 1990er-Jahre übernahm sie den Betrieb von ihrem Vater Joachim Strobl und entwickelte ihn stetig weiter: „Sie war Unternehmerin durch und durch, mit Leib und Seele“, sagt Linder. Für ihn habe Strobl nicht nur die Bäckerei geprägt, sondern als Unternehmerin auch Spuren in der Gemeinde hinterlassen.

Mutter und Tochter als enges Team

Später wurde aus dem Familienbetrieb auch eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen Mutter und Tochter. Marie-Theres Strobl erinnert sich daran, wie ihre Mutter sie Schritt für Schritt an das Unternehmen heranführte: „Sie hat mich sehr liebevoll eingeführt. Wir waren ein sehr enges Team“, erzählt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Nach und nach übernahm die Tochter mehr Verantwortung, bis sie den Betrieb schließlich eigenständig führte.

Dieser Übergang vollzog sich auch vor dem Hintergrund der Erkrankung von Martina Strobl, die das Leben der Familie in den vergangenen vier Jahren zunehmend bestimmte. Ihre Lebensfreude habe sie sich dennoch lange bewahrt: „Wo sie war, war Leben“, erinnert sich ihre Tochter. Zu ihrer Familie hatte Strobl eine besonders enge Verbindung. Gemeinsam wurde viel Zeit verbracht, eine große Rolle spielte dabei auch der Skisport. Diese Begeisterung gab Martina Strobl an ihre Tochter weiter, die siebenfache Kärntner Meisterin wurde. Auch der frühere Skirennläufer Fritz Strobl gehört als Großcousin zur Familie.

Große Liebe zu den Tieren

Neben ihrer Familie und dem Unternehmen hatten Tiere einen besonderen Stellenwert in Strobls Leben. Zwei Samojeden, nordische Schlittenhunde, gehörten zur Familie. Auch in der Bäckerei hinterlässt ihr Tod eine große Lücke. Der familiäre Umgang innerhalb des Unternehmens sei ihrer Mutter stets wichtig gewesen, erzählt Marie-Theres Strobl. Die Belegschaft sei von ihrem Tod tief betroffen.

Martina Strobl hinterlässt ihren Mann Hansi, ihre Kinder Marie und Martin mit Familien und ihre Mutter. Die Verabschiedung findet am Samstag, 26. September, um 12 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Afritz am See statt. Bereits ab 10 Uhr besteht dort die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme.