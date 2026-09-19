Premieren-Feuerwerk bei der Starnacht aus der Wachau

So viele erste Male: Gleich sieben Acts feiern am Samstag ihr großes Starnacht-Debüt. Und auch für die TV-Show selbst gibt es eine Premiere.

Nach neun Jahren Pause ist Unheilig wieder da - und erstmals zu Gast bei der Starnacht aus der Wachau

Wenn Barbara Schöneberger und Hans Sigl am Samstagabend zur Starnacht aus der Wachau bitten (20.15 Uhr, ORF 2), betreten einige ihrer Live-Gäste Neuland. Der prominenteste Debütant am Ufer der Donau in Rossatzbach ist Unheilig. Rund neun Jahre hatte sich „Der Graf“ zurückgezogen, doch nun ist er mit seinem neuen Album „Liebe Glaube Monster“ wieder da – und zum ersten Mal bei einer Starnacht.

Auch Peggy March feiert eine erstaunlich späte Premiere. Die 78-jährige Grand Dame des Schlagers steht ebenfalls zum ersten Mal auf der Starnacht-Bühne – mehr als sechs Jahrzehnte nach ihrem internationalen Durchbruch. Gerade einmal 15 Jahre alt war die US-Amerikanerin, als sie 1963 mit „I Will Follow Him“ die Spitze der US-Charts eroberte. Später wurden viele ihrer Hits wie „Mit 17 hat man noch Träume“ zum Evergreen.

Zu den jungen Debütantinnen zählt NESS. Die Niederösterreicherin aus Traiskirchen wurde einem breiteren Publikum 2021 durch Starmania bekannt, wo sie als 16-Jährige den dritten Platz erreichte. Seither hat sich die Singer-Songwriterin mit deutschsprachigem Pop eine eigene Karriere aufgebaut. Eine besondere Premiere ist der Abend auch für Lucas Fendrich. Der Sohn von Rainhard Fendrich bringt ganz neue Musik mit: Sein Song „Cowboy ohne Pferd“ wird in der Wachau erstmals vor Publikum präsentiert.

Starnacht aus der Wachau Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkassa in Rossatzbach. Die Show wird zeitversetzt ausgestrahlt. Vor Ort beginnt sie um 18.30 Uhr.

Joey Heindle steht ebenfalls zum ersten Mal auf der Starnacht-Bühne. Bekannt wurde der gebürtige Bayer durch Castingshows und Reality-TV, mittlerweile konzentriert er sich aber wieder verstärkt auf die Musik. Mit „Schwer zu erklären (Words)“ hat Heindle eine deutschsprachige Neuinterpretation des F. R. David-Klassikers „Words“ veröffentlicht. Mit ihm freuen sich zwei deutsche Bands auf ihre Starnacht-Premiere: KUULT aus dem Ruhrgebiet und MILLLIONEN.

© ipmedia/Krivograd Spektakuläre Kulisse: Die Starnacht-Bühne steht direkt am Ufer der Donau

Das „erste Mal“ des Abends für die Show selbst findet allerdings gar nicht auf der Bühne statt. Erstmals überträgt auch das Schweizer Fernsehen SRF 1 die Starnacht aus der Wachau. Damit wird die Show als Gemeinschaftsproduktion von ORF, MDR und SRF zur Eurovisionssendung. Die Schweizer Beteiligung passt zum Line-up: Mit Francine Jordi, die schon mehrmals zu Gast war, steht diesmal eine der bekanntesten Schweizer Schlagersängerinnen vor der Kamera.