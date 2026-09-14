Starnacht aus der Wachau mit „Bühnensturz-Duo“

Zur Starnacht aus der Wachau kommen neben Superstar Peggy March (78) auch zwei Schlagersänger, die unlängst unfreiwillig für Aufsehen gesorgt haben.

Beeindruckende Kulisse: Die Starnacht aus der Wachau geht direkt am Ufer der Donau über die Bühne

Die kleine niederösterreichische Gemeinde Rossatz-Arnsdorf wird am Wochenende wieder zur großen TV-Bühne für Schlager, Pop und wohl auch den einen oder anderen flotten Spruch des Moderatoren-Duos Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Mit Blick auf die Donau steigt dort am 18. (Generalprobe) und 19. September (Live-Show) die Starnacht aus der Wachau.

Mit Peggy March ist diesmal eine „Grand Dame“ der Szene live dabei. Als die US-Amerikanerin mit „I Will Follow Him“ weltberühmt wurde, war sie erst 15 Jahre alt. Heute ist March 78 und tritt noch immer regelmäßig auf.

Erst unlängst haben zwei andere Starnacht-Gäste Schlagzeilen gemacht: Schlagersängerin Marina Marx stürzte im Juni bei ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten vor laufenden Kameras in High Heels von der Bühne. Die 35-Jährige ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen, zog kurzerhand die Schuhe aus und sang barfuß weiter – an der Seite von Nino de Angelo („Jenseits von Eden“), mit dem sie im Duett auftrat. Beide kommen nun auch zur Starnacht nach Niederösterreich.

Doch damit ist das Staraufgebot noch lange nicht komplett. Für Stimmung sorgen in der Wachau auch Glasperlenspiel, NESS, Francine Jordi, Anna-Carina Woitschack, Joey Heindle, KUULT, Unheilig, Chris Steger, Julia Buchner, Josh., Lucas Fendrich und Thorsteinn Einarsson.

Die Starnacht aus der Wachau wird am 19. September live um 20.15 Uhr in ORF 2, auf ORF ON, im MDR und im Schweizer Fernsehen SRF übertragen. Für die Generalprobe am 18. September sowie für die TV-Show gibt es noch Restkarten.