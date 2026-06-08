Ein kurzer Schockmoment, dann großer Applaus: Schlagerstar Marina Marx hat am Sonntag im „ZDF-Fernsehgarten“ eindrucksvoll bewiesen, was echte Bühnenroutine bedeutet. Die 35-Jährige stürzte während ihres Live-Auftritts von der Bühne setzte ihren Song jedoch fort, als wäre nichts geschehen. Musikalisch wirkte sich der Vorfall dank Playbacks nicht aus.

Gemeinsam mit Nino de Angelo präsentierte Marx den Titel „Bella Italia è Amore“, als es plötzlich zu dem Zwischenfall kam. Während sie tanzend das Publikum animierte, übersah die Sängerin offenbar den Bühnenrand und verlor auf ihren High-Heels das Gleichgewicht. In den Live-Bildern war zu sehen, wie sie hinter der Plattform in eine Vertiefung stürzte.

Doch die Sängerin ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Nach wenigen Sekunden rappelte sie sich wieder auf und sang den Titel unbeirrt weiter. Den Rest des Auftritts absolvierte sie kurzerhand barfuß.

Auch ihr Duettpartner zeigte sich zunächst erschrocken. Nach dem Ende des Songs scherzte Nino de Angelo: „Oh mein Gott! Das war alles so geplant“, fragte aber unmittelbar danach besorgt: „Marina, alles ok?“ Die Antwort der Sängerin kam prompt: „Alles bestens.“ Anschließend schnappte sie sich ihre Schuhe und verließ lächelnd die Bühne.

Die Show muss weitergehen

Moderatorin Andrea Kiewel ging auf den Vorfall nicht weiter ein und führte die Live-Sendung ohne Unterbrechung fort, ganz nach dem Motto: Die Show muss weitergehen.

Später meldete sich Marina Marx auch selbst via Instagram zu Wort und gab Entwarnung. Ihren Fans versicherte sie, dass sie den Sturz gut überstanden habe.