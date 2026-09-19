Auf die Wiesn, fertig, los: Das Oktoberfestgelände wird gestürmt

Um 9 Uhr öffneten sich die Tore zur Theresienwiese. Der Andrang am ersten Tag des Münchner Oktoberfestes war erwartungsgemäß riesig.

Am Samstag startete das größte Volksfest der Welt – das Münchner Oktoberfest. Die Plätze in den Festzelten zum Auftakt sind heiß begehrt, dementsprechende Szenen spielten sich vor den Eingangstoren der Theresienwiese ab. Stundenlang harrten die Wiesngäste in der Nacht aus, bevor sie um 9 Uhr ihre sportliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und das Festgelände stürmen konnten. Das 191. Oktoberfest findet vom 19. September bis 4. Oktober statt. Sechs Millionen Gäste werden auf der Theresienwiese erwartet, für ein Maß Bier müssen sie heuer zwischen 14,80 und 15,90 Euro bezahlen.

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