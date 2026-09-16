Bierpreise auf der Wiesn 2026: So teuer ist die Maß heuer

Der langjährige Preisanstieg beim Oktoberfest setzt sich fort. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Maß Bier um rund 2,38 Prozent teurer geworden.

Das Oktoberfest findet heuer vom 19. September bis 4. Oktober 2026 statt - das Bier wird teurer, wie jedes Jahr

Wer heuer auf dem Münchner Oktoberfest auf ein Bier anstoßen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die Maß kostet auf der Wies'n 2026 zwischen 14,80 und 15,90 Euro. Im Durchschnitt sind es 15,61 Euro pro Liter. Damit setzt sich der langjährige Preisanstieg beim Oktoberfest fort. Im Vergleich zu 2025 ist die Maß im Durchschnitt um rund 2,38 Prozent teurer geworden.

Das Oktoberfest findet heuer vom 19. September bis 4. Oktober 2026 statt. In den großen Festzelten reicht die Preisspanne in dem Jahr von 14,90 Euro bis 15,90 Euro. Am günstigsten ist die Maß in der Augustiner-Festhalle mit 14,90 Euro. In mehreren großen Zelten werden hingegen 15,90 Euro verlangt.

Was kostet ein Wiesn-Bier im Vergleich zu Österreich?

Der Vergleich mit Österreich wird besonders deutlich, wenn man die unterschiedlichen Glasgrößen berücksichtigt. Auf der Wiesn wird traditionell eine Maß mit einem Liter ausgeschenkt. Der durchschnittliche Preis von 15,61 Euro entspricht damit 7,81 Euro für einen halben Liter.

Zum Vergleich: In österreichischen Gasthäusern kostet ein halber Liter Bier normalerweise deutlich weniger. Die Arbeiterkammer Steiermark erhob im Juli 2026 Preise in 42 Lokalen. In Graz kostete ein halber Liter Bier zwischen 4,80 und 6,50 Euro, in den steirischen Bezirken zwischen 4,30 und 5,50 Euro. In Innsbrucker Innenstadtlokalen lag der Preis für ein großes Bier mit 0,5 Liter 2026 im Durchschnitt um 0,19 Euro beziehungsweise 3,49 Prozent über jenem in Graz.

Der Vergleich hinkt

Allerdings ist der Vergleich nicht völlig eins zu eins: Die Wiesn ist kein gewöhnliches Gasthaus. Die Preise entstehen unter besonderen Bedingungen eines riesigen Volksfestes mit hohen Kosten für Zelte, Personal, Infrastruktur und Logistik. Außerdem handelt es sich beim Oktoberfestbier um ein spezielles Festbier mit einem höheren Alkoholgehalt als viele klassische Alltagsbiere.

Für Wiesn-Besucher bedeutet das: Wer einen Abend lang gemütlich mit mehreren Maß anstoßen möchte, sollte allein für das Bier einen beträchtlichen Teil seines Budgets einplanen. Denn vier Maß kosten beim aktuellen Durchschnittspreis bereits 62,44 Euro – noch bevor Essen, Anreise oder weitere Getränke dazukommen.