Für ihren „Party-Lärm“ ziehen steirische MotoGP-Fans sogar vor Gericht

Lagerfeuer statt Pool: Die frischen Herbstnächte im Murtal sind für viele Camper noch ungewohnt. Gefeiert wird trotzdem – und für dieses Recht kämpft eine Gruppe Steirer sogar vor Gericht.

„Saukoit is‘“, ruft ein Mann im hellblauen Bademantel. Schnell huscht er vom Dusch-Container zurück zum Zelt. Temperaturen im einstelligen Bereich ließen die Camper rund um den Red Bull Ring in der Nacht auf Samstag ordentlich frieren. Der neue Herbsttermin bringt für die Fans auch neue Herausforderungen mit sich. „Wir sind Stammgäste und haben gemischte Gefühle. Die einen sind froh, dass es nicht so heiß ist, mir persönlich ist es fast zu kalt“, erzählt ein Fan aus dem Bezirk Liezen. Mit 20 Freunden campt er rund um ein großes Lagerfeuer, das auch schon in aller Früh vor sich hin prasselt.

© Richard Purgstaller Ein Feuerchen zum Frühstück? Diese Partie aus Liezen und Rottenmann macht es sich gemütlich

Ein Stück weiter haben sich Thomas, Bettina, Manuel, Roman und Wolfgang ein kreatives Plätzchen geschaffen: „Wir haben drei Bau-Container ausgeliehen, das ist wesentlich billiger als ein Camper“, erzählen die Freunde aus Premstätten. Über die Container haben sie eine große blaue Plane gespannt. „Für uns ist der Termin zu spät. Mitte September im Murtal, das schreckt viele Gäste ab“, sprechen die Spielberg-Stammgäste von „einer Katastrophe“: „Die Campingplätze sind alle leer, das gab es noch nie! Der Termin passt nicht, außerdem wird alles immer teurer.“ Die Party-Stimmung gehöre zu Spielberg einfach dazu, „heuer ist es echt schlimm“. Vor ihrem Zelt steht ein Rasentraktor. MotoGP-Insider vermuten sofort: ein Gerät, umgebaut um Lärm zu machen? „Nein“, lachen die Fünf. „Der ist wirklich nur da, um das Geschirr zu transportieren. Uns ist der Weg über den Campingplatz einfach zu weit.“

© Richard Purgstaller Bettina, Thomas, Manuel, Wolfgang und Roman aus Premstätten

Von einem ruhigeren Jahr sprechen auch die Oberösterreicher Franjo, Sebastian, Benno, Jakob und Paul. Trotzdem: „Die Partys passen schon, da merkt man nichts von Ruhe!“ Entsprechend wird in aller Früh gleich ein Reparaturbier gekippt, bevor es wieder ab auf die Rennstrecke geht.

MotoGP als Reha

Den MotoGP-Besuch als Reha ärztlich verordnet bekommen? Diesen Traum hat der Hartberger Fritz für seine Freunde wahrgemacht. Die staunten nicht schlecht, als ihnen vor einiger Zeit ein eingeschriebener Brief des „Bundesministeriums für Männergesundheit, Motorsport und Grillkultur“ ins Haus flatterte. Aufgrund eines „akuten Entzugs von Motoren-Sound“, eines Mangels an Benzingesprächen und Bedarfs an „Hopfentherapie“ sei die MotoGP-Reha dringend empfohlen. Einspruch? Nicht möglich. In Spielberg haben die KTM-Fans in Lederhosen gleich eine große Hartberg-Ortstafel angebracht, hier wird – wie ärztlich dringend empfohlen – ausgiebig gefeiert.

© Richard Purgstaller Die Steirer Fritz und Horst mit dem offiziellen Reha-Bescheid

Legendäre Besucher der MotoGP sind die Mitglieder des „Swat-Teams“ aus Fernitz: Die selbsternannten Benzinbrüder rund um Horst Promitzer haben auch heuer wieder eine eigens gebaute Anlage mit. Das Gerät im KTM-Design wird tagsüber stündlich für eine Art Show eingeschaltet. Es ist laut, es „raucht“ (mittels Nebelwasser) – ein beliebtes Fotomotiv für andere Fans. Die Anrainer am Ring haben mit den Fernitzern weniger Freude, im Vorjahr hagelte es Strafen für die Freunde. Horst Promitzer will das nicht auf sich sitzen lassen, er zog sogar vor Gericht: „Mir geht es darum, zu zeigen, dass das ortsüblicher Lärm ist, der bei der MotoGP eben dazu gehört. Ich will Rechtssicherheit für alle Camper hier.“ Ein Urteil steht noch aus, leiser treten will man vorerst nicht. „Die Polizei war eh schon wieder da, aber dieses Mal waren wir unschuldig. Der Lärm kam wirklich von der Rennstrecke oben“, lacht der Fernitzer.

© Richard Purgstaller Ortsüblicher Lärm? Dafür gehen die Fernitzer sogar vor Gericht

Warme Suppe und dicke Socken

Eine warme Suppe zum Frühstück kochen ein paar Zelte weiter Gerhard und Hans aus Oberösterreich. „Wir haben noch nie eine MotoGP versäumt, und jedes Jahr hatten wir den Pool mit dabei. Heuer kochen wir Suppe und trinken Schnapstee“, grinsen die Márquez-Fans. „Tagsüber sind wir froh, dass es nicht so heiß ist. Aber in der Nacht muss man abgehärtet sein.“ Gut, dass sie warme Socken im Gepäck haben: „Ich wollte nur eine kurze Hose mitnehmen, zum Glück war meine Frau gescheiter, sie hat Jacke und Haube mitgegeben.“ Zumindest am Rennsonntag wird er diese nicht brauchen