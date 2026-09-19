Daniel Obersteiner: „Seit damals rückt vieles in den Hintergrund“

KAC-„Urgestein“ Daniel Obersteiner (28) gewährt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Pustertal (17.30 Uhr) sportliche wie auch persönliche Einblicke.

Die Anzeigetafel in Salzburg erzählte eine eindeutige Geschichte: 7:1 für den KAC. Daniel Obersteiner kennt allerdings auch die Geschichten hinter den Zahlen. Seit 16 Jahren gehört der Stürmer zum Klagenfurter „Inventar“ und weiß genau, dass ein Ergebnis nicht immer das ganze Spiel erzählt. „Wenn wir die Partie im Nachhinein betrachten, war es kein 7:1. Es hätte viel enger ausgehen können.“ Was bleibt, ist trotzdem ein Auftakt, der sich sehen lassen kann. Gerade in Salzburg, wo die Hausherren traditionell mit viel Tempo aus der Kabine kommen, war das ein wichtiger Fingerzeig. „In der Vergangenheit hatten wir dort öfters Probleme, da sie normalerweise aus der Kabine geschossen kommen. Das konnten wir dieses Mal mehr als matchen. Viel besser kann man so einen Start nicht hinlegen. Das gab uns einen ordentlichen Selbstvertrauensboost.“ Die KAC-Cracks kehrten folglich mit lachenden Gesichtern in die Heimat zurück.

Sieben Tore, sieben verschiedene Torschützen – auch diese Statistik sorgt für Optimismus. „Das zeigt, dass die Tiefe passt. Es können alle vier Linien Tore schießen und sich beim Scoring beteiligen. Das ist perfekt.“ Einer, der sich gleich selbst in die Statistik eintrug, war der 28-Jährige: Er erzielte einen Treffer und steuerte einen Assist bei.

Dass sich rund um den VSV und auch um Kilian Zündel in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen überschlugen, nahm man beim KAC freilich wahr. Auf die Mannschaft, betont Obersteiner, hatte das allerdings keinen Einfluss. „Heutzutage liest du ja überall alles und jeder gibt seinen Kommentar ab. Ich persönlich habe versucht, alles nicht so zu verfolgen und habe probiert, Abstand zu halten.“

Der Sport schreibt seine eigenen Geschichten

Apropos persönlich: Obersteiner ist eine Rotjacke durch und durch. Er durchlief sämtliche Nachwuchsstationen, sammelte Erfahrungen in der AHL und schaffte mit 17 Jahren den Sprung in die Kampfmannschaft. Seither hat er beim KAC vieles erlebt, was ein Eishockeyleben bereithält: Meistertitel, Rückschläge, Comebacks – und zwei schwere Verletzungen. „Wenn man als Junger zwei Titel miterlebt, denkt man sich auf eine Art, dass es genauso weitergehen kann.“ Doch der Sport schreibt seine eigenen Geschichten. Eine davon führte ihn auf den Operationstisch. Eine Patellaluxation setzte ihn lange außer Gefecht. „Wir haben uns beim ersten Mal gegen eine OP entschieden, es hat mit Therapie super geklappt. Nur habe ich mich dann im Sommer erneut dort verletzt und dann hieß es: Wenn es zweimal passiert, muss ich operiert werden.“

© GEPA Michael Raffl (li.) mit Daniel Obersteiner

Die lange Verletzungspause hinterließ Spuren. Gleichzeitig war sie eine Zeit, in der er viel über sich selbst lernte. „Es war nicht einfach, vor allem, weil es zweimal nacheinander passiert ist. Da habe ich mich schon gefragt: Wieso wieder ich?“ Fast vier Monate lang konnte er sich nicht annähernd so bewegen, wie er es gewohnt war. „Es war hart, aber ich habe mich schließlich zurückgekämpft.“ Der Gedanke, dass es vielleicht nicht mehr weitergehen könnte, kam für ihn nie auf. Und doch hat diese Zeit etwas verändert. Die Verletzungspausen verschoben seine Perspektiven. „Klar ist man Profi, Eishockey ist unser Beruf. Aber wenn du dich schwer verletzt, wird dir bewusst, dass es nichts Wichtigeres als die Gesundheit gibt. Seit damals rückt vieles in den Hintergrund. Diese Einsicht, die vorher garantiert anders war, macht viel mit einem.“ Vielleicht ist es diese Erfahrung, die ihn geduldiger gemacht hat, denn „mit Erzwingen kommt man nicht weit“.

„Ich will einmal bei einer A-WM dabei sein“

Auf dem Eis präsentiert er sich als ernster, fokussierter Typ. Einer, der wenig Worte verliert und stattdessen seine Abläufe durchspielt. Dazu gehören jene Rituale, die im Profisport zum guten Ton gehören: sein Schläger wird auf eine bestimmte Art getapt, auch beim Essen vor dem Spiel gibt es Routinen. Ein bisschen Aberglaube gehört eben dazu. Privat zeigt sich allerdings ein anderes Bild. „Ich bin ziemlich witzig, lache gern und viel und ich bin auch nicht auf den Mund gefallen. Ich habe extrem viel Spaß mit den Jungs in der Kabine. Ein bisschen gegenseitiges Verarschen muss auch erlaubt sein. Da bauen sich Insider-Schmähs auf, bei denen jeder weiß, worum es geht.“ Und dann wäre da noch ein persönliches Ziel, das auf der Karriere-To-do-Liste des 28-Jährigen bislang offen geblieben ist. Obersteiner hat zwar bereits Erfahrung im Nationalteam gesammelt, doch ein großer Wunsch ist geblieben: „Ich will einmal bei einer A-WM dabei sein.“

© GEPA Daniel Obersteiner

Eishockey ist für ihn längst mehr als nur ein Beruf – es ist ein großer Teil seines Lebens. Und einer, der ihm viel zurückgibt. „Du machst das, was dir Spaß macht, knüpfst coole Freundschaften, lernst Fans kennen und du hast den Konkurrenzgedanken, weil du immer gewinnen willst.“ Seit er Familienvater ist, betrachtet er allerdings auch die andere Seite. Der Sport fordert Zeit, und davon gibt es abseits der Eisfläche mit Kindern naturgemäß nie genug. „Das merke ich erst richtig, seit ich Kinder habe. Aber es ist eben Teil unseres Jobs und da kommt es auf eine gute Einteilung an.“