Überraschendes Comeback: Für die Nockis sangen Legenden ihre Hits

Beim Nockisfest wird getanzt, gesungen und gelacht. Alte Hits treffen auf neue Lieder, junge Musiker auf große Schlagerlegenden wie Ireen Sheer und Jogl Brunner. Und mittendrin die Nockis als Gastgeber.

Der Regen prasselt auf das Festzeltdach, draußen sind die Straßen von Millstatt nass. Drinnen herrscht dagegen ausgelassene Stimmung: Rund 3500 Menschen feiern die „Nacht der Legenden“ beim Nockisfest. Den Auftakt machen die vier jungen Tiroler von „Brennholz“ mit Volksmusik, Schlager und eigenen Liedern.

Dann wird es tatsächlich legendär. Roberto Blanco betritt die Bühne. Mit 89 Jahren singt, tanzt und strahlt er, als wäre die Zeit stehen geblieben. Bei „Ein bisschen Spaß muss sein“ hält es kaum noch jemanden auf den Sitzen. Auf die Frage, wie viel Spaß an diesem Abend erlaubt ist, hat Blanco eine klare Antwort: „Heute darf es natürlich sehr viel Spaß sein und der Spaß ist definitiv garantiert.“ Das Publikum nimmt ihn beim Wort.

© Markus Traussnig Roberto Blanco stand mit 89 Jahren auf der Bühne und sorgte für ausgelassene Stimmung

Danach sorgt Natalie Holzner, die „Kleopatra der Schlagerwelt“, für weitere Schlagerstimmung. Doch der eigentliche Höhepunkt steht noch bevor: die Nockis selbst. Frontmann Gottfried Würcher und seine Band präsentieren ihr mittlerweile 53. Album mit zwölf neuen Liedern – darunter erstmals gleich vier Balladen.

1 / 2 Natalie Holzner ist die „Kleopatra der Schlagerwelt“ © Markus Traussnig

53 Alben und ein besonderes Wiedersehen

Ob man nach 53 Alben eigentlich noch jeden Text kennt? Würcher muss lachen. „Das sind über 700 Lieder, also ich nicht, aber ich glaube auch keiner von meinen Kollegen.“ Selbst das aktuelle Album sei nicht vollständig auswendig gelernt. Wichtig sei, dass das Programm „so einigermaßen“ sitzt – schließlich helfen auch die Musiker untereinander ein wenig nach. „Wir haben eigentlich immer nur ein bis zwei Balladen gehabt und diesmal haben wir gesagt, naja, wir machen vielleicht einmal zwei Balladen mehr“, erzählt Würcher. Die Nockis wollten damit auch jene Fans ansprechen, die sie besonders für ihre gefühlvollen Lieder schätzen. Doch an diesem Abend ging es nicht nur um neue Musik. Es ging vor allem um alte Weggefährten.

© Markus Traussnig Die Nockis präsentierten ihr 53. Album

Elf Jahre Bühnenpause sind vorbei

Die Nockis holen drei Musiker zurück auf die Bühne, die dort zuletzt vor längerer Zeit gestanden haben. Einer von ihnen ist Hubert Urach, der letzte noch lebende Musiker der „Original fidelen Lavanttaler“. Elf Jahre ist sein letzter Bühnenauftritt her. Entsprechend gemischt sind die Gefühle vor dem Comeback. „Ich habe 50 Jahre mit den ‚Original Fidelen Lavanttalern‘ Musik gemacht“, erzählt Urach vor seinem Auftritt. Die Gruppe habe Musikgeschichte geschrieben und zähle für ihn zu den Legenden der Volksmusik. Dass er nun ausgerechnet beim Nockisfest wieder auf die Bühne zurückkehrt, bedeutet ihm viel: „Ich mache sonst keine Bühnenauftritte, aber für die Nockis habe ich das gern gemacht. Wir sind gute Freunde und das ist mir das wert.“

Als Urach schließlich gemeinsam mit den Nockis auf der Bühne steht, ist von Nervosität nicht mehr viel zu merken. Und bei „Maus, Maus, zuckersüße Maus“ wird aus dem Festzelt endgültig ein riesiger Chor. Die Menschen singen mit, klatschen und feiern einen Musiker, der eigentlich schon seit Jahren nicht mehr auf Bühnen steht.

© Markus Traussnig Hubert Urach stand mit den Nockis nach elf Jahren wieder auf der Bühne

Zwei weitere Comebacks nach vielen Jahren

Auch Ireen Sheer lässt sich für die Nockis noch einmal aus dem Ruhestand locken. 2022 verabschiedete sie sich nach rund 60 Jahren Bühnenkarriere von ihren Fans. Für die „Nacht der Legenden“ macht sie nun eine Ausnahme: „Für die Nockis komme ich gerne noch einmal zurück auf die Bühne.“ Und so darf natürlich auch ein Lied nicht fehlen, das bei vielen im Publikum Erinnerungen weckt. „Heut Abend hab ich Kopfweh“ gehört zu Sheers bekanntesten Hits – doch von Kopfschmerzen ist im Festzelt nichts zu merken. Im Gegenteil: Der Applaus fällt laut aus.

Dann wartet noch eine Überraschung auf das Publikum. Jogl Brunner steht auf der Bühne. Gemeinsam mit seinem Bruder Charly bildete er über Jahre das erfolgreiche Duo „Brunner & Brunner“. Seit 2017 war Jogl Brunner nicht mehr live auf einer Bühne zu sehen. Für die Nockis macht auch er eine Ausnahme. Diesmal steht er ohne seinen Bruder da – aber nicht ohne die alten Lieder und die Erinnerung an eine lange Musikkarriere.

© Markus Traussnig Moderator Marco Ventre mit Schlagerlegende Ireen Sheer

4000 Stunden für ein trockenes Fest

Und spätestens als die Nockis ihren Klassiker „Schwarzer Sand von Santa Cruz“ anstimmen, gibt es im Zelt kein Halten mehr. Die Stimmen der rund 3500 Besucher mischen sich mit jenen der Musiker. Dass die große Party überhaupt ungestört stattfinden kann, ist an diesem Abend auch jenen zu verdanken, die nicht auf der Bühne stehen. Seit 31 Jahren organisiert die Freiwillige Feuerwehr Millstatt das Nockisfest mit. Mehr als 4000 Arbeitsstunden stecken allein im Aufbau. „Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft. Es hat alles perfekt funktioniert“, sagt Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Roland Marchetti. Rund 40 Helfer waren in der Aufbauphase täglich im Einsatz, während des Festes stehen rund 100 Freiwillige pro Abend bereit.

© Markus Traussnig Roland Marchetti organisiert seit 27 Jahren das Nockisfest seitens der Feuerwehr Millstatt

Für Marchetti ist das Nockisfest längst mehr als eine Veranstaltung. Es ist eine über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Nockis und Management. Während die Musiker auf der Bühne für die Stimmung sorgen, kümmern sich die Helfer im Hintergrund darum, dass Tausende Besucher feiern können. Doch die Party ist mit der „Nacht der Legenden“ noch lange nicht vorbei. Am heutigen Samstag und am Sonntag geht es im Festzelt an der Millstätter Strandpromenade mit zwei weiteren Tagen Schlagerparty weiter.

Zum weiteren Programm Samstag, 19. September: Luggi Lu, Hannah, Marc Pircher und Die Rodensteiner sowie auch die Nockis. Moderation: Marco Ventre. Sonntag, 20. September: Frühschoppen bei freiem Eintritt mit Helmut Hussler, Nico, Die Edlseer und die Karawanken. Moderation: Daniel Düsenflitz.