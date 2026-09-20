Sonntagskolumne. Manche Aufregungen sind mittlerweile so erwartbar, dass man sich ihnen gar nicht mehr anschließen mag.

Die Schauspielerin Sydney Sweeney kennt man aus Serien wie „Euphoria“ und Filmen wie „Madame Web“. Sie gilt als sehr talentiert, und das nicht nur in ihrem Fach: Sie verfügt auch über die Begabung, Menschen bis aufs Blut zu reizen. Ausgezeichnet gelingt ihr das mit ihren Werbeauftritten: Im Vorjahr warb sie für die Jeansmarke „American Eagle“ unter dem Slogan „Sydney Sweeney has good jeans“; im Englischen klingen die Wörter „Jeans“ und „Genes“ fast gleich, da war also ein Wortspiel im Gange. Ob Sweeney, blond und blauäugig, nun gute Jeans oder gute Gene hat, müsste noch niemanden aufregen, weil aber US-Präsident Trump bei öffentlichen Auftritten gern die „good genes“ seiner mehrheitlich weißen Wählerschaft lobt, gab es alsbald mächtig Aufregung um den mutmaßlich rassistischen Unterton der Werbung. Nicht die Firma, sondern Sweeney entschuldigte sich – und nahm alsbald Kurs auf den nächsten Pallawatsch: Für einen US-Sportwettenanbieter zeigt sie sich derzeit beim z. B. Hockey-, Basketball- und Footballspielen und ist dabei – bis auf strategisch platzierte Schläger, Bälle, Schutzpolster – durchwegs pudelnackert.

Provokation: noch immer voll der Bringer

Postwendend geschah, was in solchen Fällen heute immer passiert: Die Bilder empörten – unter anderem Weltklassesportlerinnen, die ihre Anstrengungen durch solche Bilder verhöhnt sehen. Und sie haben ja recht: Wer sich unter Schweiß und Schmerzen in die Medaillenränge internationaler Bewerbe kämpft, darf sich über scheinsportelnde Nackedeis ärgern – gerade vor dem Hintergrund, dass sexistische Bekleidungsvorschriften im Frauensport (siehe Beach-Volleyball, Tennis usw.) lange genug auf größtmögliche Enthüllung ausgerichtet waren. Oder dass lukrative Werbeverträge für echte Sportlerinnen nach wie vor rar sind.

Ich finde es auch nicht wahnsinnig zeitgemäß, seine Oberfläche auf diese Art zu verkaufen, aber ich schätze, Sweeney hat für sich das Vermarktungspotenzial der Provokation entdeckt: In der Aufmerksamkeitsökonomie unserer Tage ist die bekanntlich voll der Bringer.

Und überhaupt: Wenn Feminismus heute bedeutet, dass Frauen machen können, was sie wollen, dann gilt das auch für Sweeneys Werbeentscheidungen. Wer das rückschrittlich und antifeministisch findet, kann sich ja damit trösten, dass sich Sweeney in Interviews, Podcasts, Podiumsdiskussionen etc. noch lange für diesen Schritt wird rechtfertigen müssen. Denn Frauen können heute zwar machen, was sie wollen. Aber es wird ihnen verlässlich bis ans Ende ihrer Tage vorgehalten.