Dreimal Gold: Kärntnerin schwimmt seit 13 Jahren an der Spitze

Romana Zablatnik (36) aus Gallizien feierte viele sportliche Erfolge, kürzlich holte sie sich dreimal Gold in Malmö. Ein Blick auf Veränderungen im Behindertensport.

Seit 13 Jahren ist das Schwimmen für Romana Zablatnik aus Gallizien ein wichtiger Lebensmittelpunkt. In dieser Zeit hat sie Medaillen gewonnen, Niederlagen erlebt und viele Länder bereist. Vor allem aber hat der Sport sie selbstbewusster gemacht – und ihr einen Platz gegeben, an dem Leistung und Gemeinschaft zählen.

Als Romana 2013 gemeinsam mit ihrer Schwester Marina und Gerald Golautschnig beim Verein Gradnik mit dem Schwimmtraining begann, trainierten sie am Klopeiner See. Heute ist aus den ersten Bahnen im See eine beeindruckende Laufbahn im Behindertensport geworden.

© Peter Just Gerald Golautschnig, Romana und Marina Zablatnik (von links) vor über 10 Jahren

Mittlerweile starten die drei für die Sektion DSG/BSV Kärnten Diversity. Romana trainiert neben Schwimmen auch Tischtennis und Tanzen. Die Liste ihrer Erfolge ist mittlerweile lang. 2018 wurde sie zur „Special-Olympics-Persönlichkeit des Jahres“ gewählt und bei der Kärntner Sportlerwahl zweimal als Behindertensportlerin des Jahres ausgezeichnet. Bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin gewann sie Bronze über 100 Meter Lagen.

© Christian Walgram 2018 wurde sie zur „Special-Olympics-Persönlichkeit des Jahres“ gewählt

2026 ging die Erfolgsgeschichte weiter: Gold über 100 Meter Rücken und 100 Meter Lagen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, dazu Silber und Bronze. Bei den Nationalen Sommerspielen von Special Olympics folgten weitere Medaillen. In Malmö gewann die heute 36-Jährige bei den „Special Olympics Sweden Invitational Games“ Anfang September dreimal Gold. Eine Woche später wurde sie in St. Veit Kärntner Landesmeisterin über 50 Meter Brust und Freistil und Tagessiegerin der ÖBSV-Cupwertung.

1 / 2 Romana im Jahr 2017 © KK/Privat

Doch die Medaillen erzählen nur einen Teil ihrer Geschichte. Denn Romana schwimmt nicht einfach, um zu gewinnen. Nach einem Rennen fragt sie: „War meine Technik in Ordnung? War ich schneller als beim letzten Mal? Hat ein Kampfrichter etwas gesagt?“ Eine konkrete Rückmeldung ist ihr wichtiger als ein Lob. Sie möchte wissen, ob sich das Training ausgezahlt hat. „Ich kann meine Arme nicht so weit ausstrecken wie andere Menschen. Aber ich versuche es und möchte meine Technik immer besser machen“, sagt sie.

Ich habe mein Bestes gegeben. Mehr ging heute nicht. — Romana Zablatnik , Schwimmerin im Behindertensport

Für ihre Mutter, Katherine Zablatnik, ist diese Entwicklung vielleicht der größte Erfolg. Als Schülerin sei Romana still und introvertiert gewesen. Heute gehe sie offen auf Menschen zu, sei gesprächig und habe ein ausgeprägtes Gespür dafür entwickelt, wenn jemand Unterstützung braucht. Sport hat ihr dabei geholfen. Er hat ihr Erfolge beschert, aber auch Enttäuschungen. Er hat sie gelehrt, beides auszuhalten.

© KK/Privat Inclusia-Preisträger 2017: Marina, Gerald Golautschnig und Romana Zablatnik

Wenn etwas einmal nicht funktioniert, hat Romana ihre eigene Strategie: „Heute war ein schlechter Tag. Morgen versuchen wir es wieder.“ Auch mit verletzenden Bemerkungen geht sie anders um. Wenn jemand sagt: „Schau, die Behinderte ist da“, lacht Romana manchmal einfach mit und geht weiter. „Vielleicht ist das ihre Art, diesen Worten die Macht zu nehmen. Ich als Mutter kämpfe noch immer damit. Manchmal scheint Romana in solchen Augenblicken stärker zu sein als ich.“

1 / 2 Romana Zablatnik mit ihrer Mama Katherine © Helmuth Weichselbraun

Der Sport selbst hat sich über die Jahre verändert, auch wenn Romana laut ihrer Mutter das selbst nur schwer beurteilen kann. „Der Behindertensport ist bei großen Veranstaltungen sichtbarer geworden. Athletinnen und Athleten treten international auf, ihre Leistungen werden öffentlich wahrgenommen und Wettkämpfe professionell organisiert. Im Alltag werden die jahrelange Trainingsarbeit, Technik und persönlichen Bestleistungen jedoch noch nicht immer ausreichend wahrgenommen“, erzählt ihre Mutter und ergänzt: „Dabei geht es nicht um Mitleid. Es geht um eine ehrliche Würdigung dessen, was alle leisten.“

Der Behindertensport ist bei großen Veranstaltungen sichtbarer geworden. — Katherine Zablatnik , Mutter von Romana

Romana selbst kann die komplexen Unterschiede zwischen den verschiedenen Bewerben nicht selbstständig einordnen. „Eine intellektuelle Beeinträchtigung kann bedeuten, dass es einem schwerfällt, komplizierte Erklärungen, Zahlen und Zusammenhänge zu verstehen und miteinander zu vergleichen. Wie sich das im Alltag zeigt, ist bei jedem unterschiedlich“, erklärt ihre Mutter und fügt hinzu: „Was Romana aber genau versteht ist, ob sie etwas geschafft und ob sie sich weiterentwickelt hat. Sie weiß, dass sie an einem Wettkampf teilnimmt und freut sich über eine gute Platzierung. Und sie liebt ihr Training.“ Gerade darin zeigt sich, was der Sport für sie bedeutet. „Sie wird von ihren Trainern gefordert, aber auch gefördert“, sagt die Mutter.

© KK/Special Olympics Flickr Marina und Romana Zablatnik bei ihrer Tanzperformance

Bei der Sektion DSG/BSV Kärnten Diversity trainiert Romana gemeinsam mit ihrer Schwester regelmäßig und nimmt an Wettbewerben außerhalb des Schwimmens teil. Beim Tischtennis gewann sie 2026 zwei Bronzemedaillen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften, beim Tanzen erreichten beide bei einem internationalen Wettbewerb in Klagenfurt den ersten Platz.

Was bleibt, sind aber nicht nur Ergebnisse. „Bei Wettkämpfen treffen sich Menschen, die sich teilweise seit Jahren kennen. Im Wasser sind sie Konkurrenten, davor und danach aber echte Freunde“, so ihre Mutter. Besonders deutlich wurde das in Malmö. Rund 2000 Sportler aus 26 Nationen waren dabei. „Es entstanden spontane Begegnungen und es wurde gemeinsam gelacht, auch wenn die Sprache nicht immer dieselbe war.“

1 / 2 Marina und Romana Zablatnik mit Georg Wolf von Waiern/De la Tour Feldkirchen (von links) in Malmö 2026 © KK/Privat

Für Romanas Mutter ist genau das eine der wichtigsten Seiten des Sports: „Sie können miteinander wetteifern, eine Enttäuschung verarbeiten und sich trotzdem aufrichtig über den Erfolg anderer freuen.“ Und Romana selbst? Sie macht weiter. Nicht, weil jede Trainingseinheit mit einer Medaille enden muss, sondern weil sie den Sport liebt. Vielleicht bringt ein Satz ihre Haltung am besten auf den Punkt: „Ich habe mein Bestes gegeben. Mehr ging heute nicht.“ Nach 13 Jahren erklärt genau das, wie sie selbst auf den Sport blickt – egal ob im Behindertensport oder nicht.