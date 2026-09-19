Kärntner Sängerin muss Abschied nehmen: „Jeder Song ist hier entstanden“

„Queerinthia“-Star Fabienne Velina aus Klagenfurt erzählt in ihrem neuen Song „Wohnzimmer“ eine ganz persönliche Geschichte. Nach neun Jahren schlägt sie nun ein neues Kapitel auf.

„Meine Oma war mein größter Fan. Als sie verstorben ist, war es ihr größter Wunsch, dass ich in ihre Wohnung einziehe“, erzählt die Kärntner Sängerin Fabienne Velina. Das war vor neun Jahren. Seit damals hat die Klagenfurterin dort nicht nur gelebt, sondern auch gearbeitet: „Jeder Song ist seither dort, in meinem Wohnzimmer, entstanden.“

Doch jetzt schlägt die Sängerin, die durch ihren Auftritt bei der queeren Theaterproduktion „Queerinthia“ am Stadttheater Klagenfurt bekannt wurde, ein neues Kapitel in ihrem Leben auf: Sie zieht um. Das bedeutet auch, Abschied zu nehmen von diesem ihr vertrauten Ort, der mit so vielen Erinnerungen verbunden ist. Um diesen Abschied zu verarbeiten, schrieb Fabienne Velina das Lied „Wohnzimmer“, das jetzt veröffentlicht wurde.

Deutsch singt Fabienne Velina erst seit dem Vorjahr. Zuvor hat die Singer-Songwriterin drei englischsprachige Singles veröffentlicht. 2025 präsentierte sie im Rahmen der „Queerinthia“-Produktion erstmals ihre deutschsprachigen Songs. Live hören kann man die Sängerin das nächste Mal bei einer Akustik-Show am 10. Oktober im Kwadrat in Klagenfurt. Die offizielle Konzertpremiere feiert das Projekt „Wohnzimmer“ am 23. Oktober in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt. Dabei kehrt Fabienne Velina zu ihren musikalischen Wurzeln zurück und präsentiert einfache, ehrliche Musik rein mit Stimme und Gitarre – ganz so, als wäre sie in ihrem Wohnzimmer.