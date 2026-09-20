Was die Wiener Josefstadt an einer Mölltaler Gemeinde reizt

Die Marktgemeinde Obervellach und der achte Wiener Bezirk wollen im Rahmen einer Partnerschaft wirtschaftliches, kulturelles und soziales Potenzial ausschöpfen.

Historische Gebäude hat auch das Ortszentrum von Obervellach, in der Dimension unterscheiden sie sich aber doch sehr von jenen der neuen Partnerstadt

Auf den ersten Blick könnten die urbane Josefstadt im Herzen Wiens und die beschauliche Marktgemeinde Obervellach im Mölltal kaum unterschiedlicher sein. Doch die beiden Orte verbindet mehr als man denkt. Ein Stück gemeinsame Geschichte zum Beispiel: Da wäre der bekannte K&K-Beamte, Alpenwanderer und Reiseschriftsteller Joseph Michael Kyselak – geboren und gestorben in der Josefstadt. „Er bereiste Anfang des 19. Jahrhunderts die Monarchie, kam dabei auch nach Obervellach und lobte in seiner Reiseschrift die Freundlichkeit der Leute und den Wein“, weiß Wolfgang Rotomer zu erzählen.

Auch Rotomer verbindet in gewisser Weise Obervellach und die Josefstadt. Seine Frau Sabine ist nämlich Nachfahrin des angesehenen Chirurgen Carl Gussenbauer, der aus Obervellach stammt und später in der Josefstadt lebte. 1894 wurde er Nachfolger von Theodor Billroth, leitete die Chirurgische Universitätsklinik und war Rektor der Universität Wien. „Seine Biografie verbindet die Bildungs- und Wissenschaftstradition Wiens mit den Wurzeln im Mölltal und steht beispielhaft für die Beziehungen, die seit langem zwischen den Orten bestehen“, erklärt Rotomer, selbst Wiener und Besitzer des Oberstbergmeisteramtes in Obervellach, das heute ein Stückchen Wiener Kaffeehauskultur ins Mölltal bringt.

© KK/Gemeinde Obervellach Martin Fabisch mit Arnold Klammer und Wolfgang Rotomer. Als Gastgeschenk gab es einen Korb vom Bauernladen Walter und ein Obervellach-Leibl

Lebendige Partnerschaft

All diese Verbindungen und der Gedanke, dass man voneinander profitieren könnte, waren für Rotomer Anlass, eine Art „nationale Städtepartnerschaft“ anzustoßen. Kurzerhand rief er Martin Fabisch, den Bezirksvorsteher des achten, flächenmäßig kleinsten Wiener Bezirks, an und stieß sofort auf offene Ohren. „Ich war selbst überrascht, wie schnell das ging“, lacht Rotomer. Und auch Obervellachs Bürgermeister Arnold Klammer war von der Idee angetan, sofern es nicht nur bei einem Lippenbekenntnis bleiben, sondern eine lebendige Partnerschaft würde.

Diese soll künftig unter anderem mit Schulaustauschprogrammen mit Leben erfüllt werden, wie Klammer erklärt: „Die Obervellacher Kinder sollen im Zuge dessen Wien und das Leben in der Großstadt kennenlernen, die Kinder aus der Josefstadt das Leben auf dem Land und mit der Natur. Wir würden da gern mit dem Nationalpark Hohe Tauern und dessen Bildungsprogramm zusammenarbeiten.“ Auch bei anderen gemeinsamen Projekten könnten Schülerinnen und Schüler längerfristige Kontakte knüpfen, was wiederum das gegenseitige Verständnis für die verschiedenen Lebensrealitäten der Menschen in der Stadt wie auf dem Land fördert. Eine Zusammenarbeit ist ebenso auf Vereinsebene denkbar.

© KK/Gemeinde Obervellach Der achte Wiener Gemeindebezirk ist sehr innerstädtisch geprägt

Kultur und Natur als Gästebringer

Auch touristisch und wirtschaftlich sehen die Verantwortlichen Potenzial. Das bekannte Theater in der Josefstadt etwa könnte Ziel von Kulturfahrten sein. „Wir definieren uns klar als Kulturbezirk und könnten Vergünstigungen für Besucher und Besucherinnen aus der Partnergemeinde anbieten“, sagt Fabisch, der im Sommer selbst in der Mölltaler Gemeinde zu Gast war und sich von deren Vorzügen überzeugen konnte: „Obervellach könnte für viele Wiener ein idealer Platz zur Entschleunigung in der Natur sein. Wir sind in der Josefstadt ja sehr innerstädtisch und haben mit 1,9 Prozent den geringsten Grünanteil aller Wiener Bezirke. Eine längerfristige Partnerschaft finde ich reizvoll, es muss nicht jede eine internationale sein.“

Der erste sichtbare Höhepunkt der neuen Liaison war die feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde im Rahmen des Josefstädter Straßenfestes, bei dem die Bläser der Trachtenkapelle Obervellach aufspielten, darunter auch der Bürgermeister. An einem Stand haben sich auch die Slow Food-Gemeinschaft, der Bauernladen Walter sowie der Tourismusverband vorgestellt. „Historisch gewachsene Verbindungen schaffen ein Fundament, entscheidend ist jedoch, was wir heute gemeinsam daraus machen.“ Das ist für die Entscheidungsträger beider Seiten klar: „Langfristig soll ein Netzwerk entstehen, das Menschen zusammenbringt und die Besonderheiten beider Gemeinden erlebbar macht.“