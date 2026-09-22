Eishockeymagazin: „Die Kärntner sind komplett verrückt“

Herr Haslitzer, Herr Hönigmann: Am 22. September 1981 ging das Eishockeymagazin erstmals auf Sendung. Natürlich bei einem Kärntner Eishockeyderby. Wie kam es dazu?

WILLY HASLITZER: Die Idee habe ich eigentlich aus New York mitgebracht. Ich war damals auch Hitparadenschreiber beim Kurier und dort bei einem Konzert von Billy Joel. Ich habe mir ein Buch über die NHL gekauft. Bei jedem Verein ist dabeigestanden, welcher Reporter diesen Klub überträgt oder über ihn schreibt. Das hat mir gefallen. Beim Derby haben wir gesagt: Einer ist der Stellvertreter der KAC-Fans, einer jener der VSV-Fans. Damit hatten wir die Legitimation, im Radio Emotionen zu spielen. Das war damals völlig neu. TONO HÖNIGMANN: Und für mich war dieses Derby gleich meine erste Sendung. Willy hatte schon zehn Jahre Rundfunkerfahrung, ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Mein Vorteil war, dass ich schon als Jugendlicher ein KAC-Abo hatte und die Spieler und Trainer wie aus dem Effeff kannte. HASLITZER: Ins kalte Wasser? Während die Musik gelaufen ist, habe ich ihn noch gecoacht (lacht). Auf Tono gekommen bin ich durch Edi Finger. Der hat mir schon in Wien gesagt: „In Kärnten ist einer, der ist bei allen Spielen. Wenn du zurückgehst, schnapp ihn dir. Der kann dir alles erzählen.“ Tono wollte unbedingt Reporter werden. Er hatte sogar Aufnahmen meiner Sendungen. Ein Übermegatalent. Vielleicht war er sogar der bessere Reporter als ich. HÖNIGMANN: Das lasse ich jetzt einfach so stehen. HASLITZER: Aber ich war der emotionalere.