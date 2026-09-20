Wie die Südsteiermark beim Jazz Festival Leibnitz mitspielt

Vom 24. bis 27. September wird Leibnitz wieder zum Treffpunkt für Jazz-Fans. Neben der Musik rückt auch die Region mit Kunst, Wein und Gastronomie in den Fokus.

Jazzliebhaber werden bereits zum 14. Mal für das Jazz Festival nach Leibnitz geladen

Für Musikliebhaber könnte das Herz ab kommenden Donnerstag höher schlagen: Bereits zum 14. Mal findet in Leibnitz das Jazz Festival statt. Internationale und nationale Jazz-Größen beehren die Südsteiermark mit ihren Klängen. Neben den Konzerten soll auch die Region ihren Platz im Programm bekommen. „Für uns braucht es für das Festival beides: die Internationalität und die Wurzeln in der Südsteiermark“, sagt Festivalleiterin Isabella Holzmann.

Jazz hört man nicht nur in bekannten Spielstätten wie Schloss Ottersbach und Schloss Seggau – das Café Rosegger verwandelt sich am 26. September zur „Jazz Lounge“. Bei freiem Eintritt kann den Klängen von Lorenz Widauer und Phillip Schiepek gelauscht werden. Bereits zum vierten Mal lädt man ins Kultlokal mitten am Leibnitzer Hauptplatz ein. „Bisher ist das immer sehr gut angekommen – die Leute sind neugierig, bleiben und ziehen weiter“, so Holzmann.

© Gerald Langer Dieses Jahr spielen Phillip Schiepek und Lorenz Widauer bei kostenlosem Eintritt im Café Rosegger

Gleichzeitig werden andere aktuelle lokale Kulturangebote eingebunden. Am Samstag öffnet die Galerie Marenzi ihre Türen und zeigt die aktuelle Ausstellung von Studio Asynchrome. Die Künstler führen selbst durch ihre Werke. Was in der Südsteiermark nicht fehlen darf, ist der Wein. Beim Festival kooperiert man mit Sausaler Weingütern, darunter Wohlmut oder Hirschmugl. Sie stellen ihre edlen Tropfen zur Verkostung bereit. Aus Erfahrung weiß Holzmann: „Viele Besucher haben nach der Verkostung weitere Winzer in der Umgebung besucht.“

Die jüngsten Südsteirer inmitten des Jazz

Das Programm soll nicht nur Festivalgäste, sondern auch Einheimische anlocken – schon die Jüngsten. Am Freitagvormittag werden Volksschulklassen der Region in den Carl-Rotky-Saal geladen, am Nachmittag folgt das Familienkonzert. Kinderbuchautor Heinz Janisch ist als Erzähler vor Ort, musikalisch begleitet die Stefan Heckel Group.