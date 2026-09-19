Nach 19 Jahren verlässt Kärntner Familienunternehmen EKZ

Für das „Brillenuniversum Plessin“ ist im Atrio in Villach Schluss und es konzentriert sich auf die Innenstadt. Im Einkaufszentrum stehen unterdessen mehrere Neueröffnungen bevor.

19 Jahre lang war das „Brillenuniversum Plessin“ im Atrio vertreten, am vergangenen Montag, 14. September, öffnete das Geschäft dort zum letzten Mal. Das Villacher Familienunternehmen, das 1978 gegründet wurde, zieht sich aus dem Einkaufszentrum zurück und will sich zukünftig auf seinen Flagship-Store in der Innenstadt konzentrieren: „Da der Pachtvertrag im Atrio ausläuft, werden wir unsere Kompetenzen in unserem Hauptgeschäft zusammenziehen“, erklärte Geschäftsführer René Plessin auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Der bisherige Filialleiter aus dem Atrio, Michael Altersberger, übernimmt nun die Leitung des Flagship-Stores in der Innenstadt, sein Vorgänger Günther Taumberger verabschiedet sich demnächst in die Pension. Neben dem Geschäft in Villach betreibt „Optik Plessin“ auch ein Kontaktlinseninstitut und den Plessins Oakley Shop in Villach sowie weitere Filialen in Klagenfurt, Wolfsberg, Kötschach-Mauthen und Hermagor.

© KLZ/Klaus Steiner Die „Optik Plessin“-Filiale in der Villacher Freihausgasse

„Viele Eröffnungen“ im Oktober

Der Auszug von „Optik Plessin“ ist nicht der einzige, den das Atrio heuer verkraften musste. Im Jänner schloss das Bekleidungsgeschäft „Adler“ seine große Filiale, Ende März folgte der Friseursalon „red level by Sturmayr“. Mitte Mai sperrte „Tom Tailor Denim“ nach rund 13 Jahren zu, wobei die zweite Tom-Tailor-Filiale im Einkaufszentrum bestehen blieb. Ende August schloss schließlich auch der Kneipp-Shop nach vier Jahren im Atrio.

Mit „Comma“, „More & More“, dem Juwelier „Christ“ und „Herzschlag“ kamen jedoch auch mehrere neue Händler hinzu und weitere sollen schon bald folgen. Viele der aktuell freistehenden Flächen seien ab Oktober bereits neu verpachtet, bestätigt Atrio-Geschäftsführer Oliver Steiner auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Welche Händler konkret einziehen werden, soll kommende Woche bekannt gegeben werden: „Der Oktober wird ein super Monat mit vielen Eröffnungen“, kündigt Steiner an.

© KK Seit Anfang Mai leitet Oliver Steiner das Villacher Einkaufszentrum Atrio

Zu Gerüchten, wonach sich darunter auch eine Filiale von „McShark“ befinden könnte, möchte sich Steiner derzeit nicht äußern. McShark ist ein auf Apple-Produkte spezialisierter Händler und offizieller Apple Premium Partner. Das Unternehmen betreibt Filialen in mehreren österreichischen Städten, darunter auch in Klagenfurt. Ob künftig ein Standort in Villach dazukommt, bleibt vorerst offen.