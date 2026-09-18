Auf alle Szenarien vorbereitet: So stemmt das Rote Kreuz den MotoGP-Einsatz

Station, Leitstelle und Einsatzzentrale direkt am Gelände: Für die Versorgung der Fans rund um den Red Bull Ring setzt das Rote Kreuz auf ein seit Jahren erprobtes Konzept. Wir durften einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Freitagmorgen ist es frisch in Spielberg. Der Himmel ist noch wolkenverhangen, die Temperaturen liegen im knapp zweistelligen Bereich. Eine MotoGP ohne Hitze – der neue Herbsttermin macht es möglich. Für das Rote Kreuz bedeuten die kühlen Temperaturen auch eine wesentliche Arbeitserleichterung. „Bei der Formel 1 hatten wir heuer einen neuen Rekord an Versorgungen, es waren weit über 900“, erzählt Einsatzleiter Bernd Peer.

Seit vielen Jahren koordiniert er den Rettungseinsatz bei Großveranstaltungen am Red Bull Ring. Der erfahrene Bezirksrettungskommandant von Knittelfeld führt uns durch die Station, die direkt unterhalb der Start-Ziel-Tribüne eingerichtet wurde. „Im Prinzip ist es wie eine Hausarztpraxis, nur mit mehr Ausrüstung“, zeigt Bernd Peer auf Sauerstoffflaschen, EKG-Geräte und mehr. Direkt am Gelände kann damit alles versorgt werden, was keiner Abklärung im Krankenhaus oder einer Bildgebung wie Röntgen bedarf.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Bernd Peer leitet seit vielen Jahren die Einsätze am Red Bull Ring

150 Sanitäter und Ärzte

Um das riesige Gelände rund um die Rennstrecke gut abzudecken, gibt es eine zweite Station im Westen. In Summe sind bis zu 150 Sanitäter und Ärzte vor Ort, gearbeitet wird von Donnerstag bis Sonntagabend in Zwölf-Stunden-Schichten. Ein Großteil des Teams besteht aus Ehrenamtlichen, die meisten kommen aus dem Murtal, einige aber auch aus Oberösterreich oder Vorarlberg. Um ihre Versorgung kümmert sich ein eigenes Logistikteam, „grundsätzlich arbeitet jede Station aber autark“, schildert Bernd Peer.

Direkt am Gelände wurde eine vorgelagerte Leitstelle eingerichtet. Geht ein Notruf über einen Vorfall bei der MotoGP bei der Landesleitzentrale ein, wird er direkt an Spielberg weitergeleitet. Von der Hauptstation aus werden die 16 Wägen koordiniert, die rund um den Red Bull Ring verteilt stehen. Auch ein mobiles Notarztteam ist vor Ort. Hintergrund: Kommt es wirklich einmal zu einer sogenannten Großschadenslage, also einem großen Anfall von Verletzten, hat man bereits einen gewissen Grundstock an Hilfskräften vor Ort. „Passiert am Gaberl ein Busunfall, gibt es in der Nähe gar nichts. Hier haben wir die Ärzte, die Wägen, die Sanitäter und können das Gröbste abfangen“, schildert Peer. Geübt werden regelmäßig verschiedenste Szenarien. „Zum Glück sind die Einsätze aber meistens harmlos.“

© KLZ / Sarah Ruckhofer Die Station im Hauptgebäude bietet mehrere „Zimmer“, in denen Verletzte erstversorgt werden können

Alkohol, Kopfweh, verstauchte Knöchel

War bei der Formel 1 die Hitze das große Thema, ist es bei der MotoGP erfahrungsgemäß eher der Alkohol, dazu kleinere Verletzungen wie Verstauchungen und allerlei „Wehwehchen“. Das Rote Kreuz rechnet mit einem ruhigen Wochenende. Trotzdem: „Man muss auf alles vorbereitet sein. Es ist oft schwierig, den Mittelweg zu finden – also alles da zu haben, was man brauchen könnte, und gleichzeitig nicht zu übertreiben“, so Peer, der die tolle Zusammenarbeit mit dem Veranstalter lobt.

Durch die jahrelange Erfahrung am Red Bull Ring kennt das eingeschweißte Team nicht nur jeden Winkel am Gelände, man kann auch auf ein erprobtes Konzept bauen. „An kleinen Schrauben drehen wir jedes Jahr“, so Peer, der den Fans einen Tipp mitgibt: „Kleidung, die dem Wetter entspricht. Und gutes Schuhwerk!“