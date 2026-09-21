Neue Schneiderei in Villach: „Reparatur lohnt sich immer“

Mitte September hat in der Gerbergasse die Änderungsschneiderei „Naht & Absatz“ samt Schuhreparatur eröffnet. Fanzije Qurbani bietet Änderungen und Reparaturen.

Wer eine Hose kürzen, einen Reißverschluss austauschen oder ein Paar Schuhe reparieren lassen möchte, hat ab sofort eine neue Anlaufstelle in der Villacher Innenstadt. Mitte September eröffnete die 35-jährige Fanzije Qurbani aus Spittal an der Drau in der Gerbergasse 8 ihre Änderungsschneiderei „Naht & Absatz“. Zum Angebot gehört außerdem die Reparatur von Schuhen und Lederwaren. Dabei bekommt Qurbani Unterstützung von ihrem Mann. Der 39-Jährige ist Schuhmacher und arbeitet hauptberuflich im Schuhhaus Pertl in Spittal an der Drau. Neben Schuhen werden in dem neuen Geschäft auch Lederhosen repariert.

Qurbani selbst übernimmt sämtliche Änderungen an Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, darüber hinaus können Kundinnen und Kunden auch Vorhänge oder Bettwäsche zum Ändern vorbeibringen. Für die Schneiderin steht dabei auch der Gedanke im Vordergrund, Vorhandenes möglichst lange weiterzuverwenden, denn: „Eine Reparatur lohnt sich immer.“

Bewusste Entscheidung für Villach

Dass das Paar sein Geschäft nicht in Spittal, sondern in Villach eröffnet hat, war eine bewusste Entscheidung: „Wir sehen den Bedarf in Villach mehr“, erklärt Qurbani. Mit der Kombination aus Änderungsschneiderei, Schuh- und Lederreparaturen will das Paar möglichst viele Arbeiten an einem Standort anbieten. Geöffnet ist „Naht & Absatz“ montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 17 Uhr, mittwochs von 9 bis 14 Uhr.