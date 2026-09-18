Russische Botschaft entschuldigte sich für Störgeräusch

Ein Vertreter der russischen Botschaft hat nicht nur die Verantwortung für Störgeräusche aus zwei defekten Dachventilatoren in Wien-Landstraße übernommen, sondern sich auch für "Unannehmlichkeiten" entschuldigt. Darüber informierte ein Sprecher des österreichischen Außenministeriums am Donnerstagabend die APA. Obwohl der Lärm vergangene Woche sogar zur Gesundheitsgefährdung erklärt wurde, hatte das russische Botschaftsteam der APA erklärt, ihn gar nicht zu wahrzunehmen.

© APA/THEMENBILD Russische Botschaft entschuldigt sich für Störgeräusch (Archivbild)