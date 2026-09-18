Waldforscher für Artenvielfalt-Förderung "auf allen Ebenen"

Wie man die vielen Anforderungen an Europas Wald in Zeiten des sich verändernden Klimas unter einen Hut bringen könnte, hat ein Forschungsverbund untersucht. Fündig wurde man etwa im Vorarlberger Bregenzerwald, hieß es bei der Präsentation der Studie von Teaming up 4 Forests (TU4F), einer von der International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) und dem Verpackungs- und Papierkonzern Mondi gegründeten Plattform. Artenvielfalt müsse mehr als "Asset" gesehen werden.

© APA/THEMENBILD Im Bregenzerwald wird auch traditionell viel mit Holz gebaut