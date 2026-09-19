Fischer zieht giftigsten Fisch der Welt aus der Adria

Der Mann aus Rijeka hatte in dieser Woche plötzlich einen Kugelfisch an der Angel. Die hochgiftige invasive Art breitet sich zunehmend im Mittelmeer aus.

„Will ihn jemand haben“, fragt Dražen Puškaš auf Facebook – und postet dazu Foto und Video eines zunächst recht unscheinbaren Fisches. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings klar: Bei dem Fang handelt es sich um einen Kugelfisch, einen der giftigsten Fische der Welt. Diesen zog Puškaš am Dienstag bei Rijeka aus der Adria.

Eigentlich hatte der erfahrene Angler auf Barrakudas und Tintenfische gehofft. Doch an seinem Angelhaken hing schließlich ein ungewöhnlicher Fisch mit grauen Flecken auf dem Rücken. Puškaš ging vorsichtig vor, wie er dem kroatischen Nachrichtenportal „Morski.hr“ schildert. Weil er unbekannte Fische grundsätzlich nicht mit bloßen Händen anfasse, entfernte er den Köder mit einer Zange. Danach fotografierte er den Fang und suchte im Internet nach der Art. Schnell war klar: Es handelte sich um einen 1,5 Kilogramm schweren Silberstreifen-Kugelfisch, auch Hasenkopf-Kugelfisch genannt.

Über Suezkanal

Der Fisch ist für die Adria nicht nur ungewöhnlich, sondern auch hochgiftig. Er enthält Tetrodotoxin, ein starkes und tödliches Nervengift. Der Verzehr ist lebensgefährlich. Der Hasenkopf-Kugelfisch stammt ursprünglich aus dem Indischen und Pazifischen Ozean. Über den Suezkanal gelangte er ins Mittelmeer und breitet sich dort seit Jahren weiter aus. Erst im Sommer gab es Warnungen für Griechenland, zudem wurde dort eine Prämie für den Fang der invasiven Tiere ausgelobt.

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In Kvarner Bucht

Auch in der Adria wird der Kugelfisch zunehmend gesichtet. Der erste offizielle Nachweis stammt aus dem Jahr 2012 aus der Gegend von Dubrovnik. Später wurde die Art immer weiter nördlich beobachtet. Der Fund bei Rijeka zeigt nun, dass der Kugelfisch auch in der Kvarner Bucht angekommen ist. Puškaš übergab „seinen“ Kugelfisch schließlich Mitarbeitern des Naturkundemuseums Rijeka. Dort soll er wissenschaftlich untersucht werden.