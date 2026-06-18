Was zu Beginn der 2000er-Jahre mit einzelnen Sichtungen begann, hat sich vor der Küste Griechenlands zu einem Problem für die Anrainer und Urlauber ausgewachsen. An den Küsten von Attika, darunter in Saronida, Varkiza und Vouliagmeni, wurden in letzter Zeit vermehrt Angriffe auf Badegäste gemeldet. Der Biss durch den kräftigen, schnabelartigen Kiefer kann schwere Verletzungen und starke Blutungen verursachen.

Der Hasenkopf-Kugelfisch kommt eigentlich aus den Tropen, ist aber über den Suez-Kanal mittlerweile bis ins westliche Mittelmeer vorgedrungen. Sein Biss kann Metall durchschlagen - und sein Gift kann töten, wenn man den Fisch verzehrt. Da den Fischen der natürliche Feind fehlt, breitet sich die invasive Art vermehrt aus und bedroht das Ökosystem und Fischbestände.

Erste-Hilfe-Richtlinien veröffentlicht

Anfang dieser Woche gab das Griechische Rote Kreuz Erste-Hilfe-Richtlinien heraus und griechische Medien schreiben, dass Badegäste an den Stränden von Attika, Kreta und den Dodekanes-Inseln vorsichtig sein sollen. Außerdem wird von 28 dokumentierten Angriffen im vergangenen Jahr im gesamten Mittelmeerraum berichtet.

Die Meeresschutzorganisation iSea beschwichtigt hingegen und behauptet, dass in diesen Fällen Badegäste versucht hätten, die Fische in flachen Gewässern zu füttern oder zu berühren. Anastasia Charitou sagte der Zeitung Ekathimerini, dass es sich bei den gemeldeten Attacken eher um Fälle von Menschen handle, die Wildtiere belästigen. „Die Lösungen sind bekannt und erfordern wissenschaftliche Dokumentation, langfristige Planung und politischen Willen. Wir brauchen gesunde marine Ökosysteme, den Schutz der Biodiversität, die Erholung der Raubtierpopulationen und die natürlichen Gleichgewichtsmechanismen der Ökosysteme“, fügt sie noch hinzu.

Verbot für Fang, Verkauf und Verzehr

Türkische, griechische und zypriotische Behörden haben den Fang und Verkauf von Kugelfischen mittlerweile verboten. In Japan dagegen werden verschiedene Kugelfischarten - meist von spezialisierten Köchen zubereitet - als Delikatesse verzehrt.

Warnung auch an der Adria

Auch in Kroatien wurde im Frühjahr eine Warnung herausgegeben, die sich vor allem an Fischer richtet. Anglern wird empfohlen, ihre Beute nur mit Handschuhen anzufassen. An der kantigen Schnauze und seinen massiven Schneidezähnen kann man den Fisch am leichtesten identifizieren. An der Unterseite sind große, schlaffe Hautfalten, die mit Wasser gefüllt die namensgebende Kugel bilden. Im März wurde der giftige Raubfisch in der Nähe von Split gefangen; zuvor wurde die bislang nördlichste Sichtung in der Lagune von Venedig dokumentiert. Auch in der Bucht von Medulin kam es im Mai 2024 zu einem Fang. Ein Exemplar konnte in einer Tiefe von 19 Metern vom slowenischen Fischer Anton Vidovič gefangen und fotografiert werden.