Social-Media-Verbot: Lehren aus dem Cookie-Banner

Eine EU-weite Social-Media-Altersgrenze hat mehr Potenzial als nationale Alleingänge. Eine Garantie für Erfolg ist sie trotzdem nicht.

Viel spricht für ein Social-Media-Verbot für Kinder. Die Gefahr von Mobbing wird in der politischen Debatte ebenso angeführt wie Sucht oder eine mögliche Radikalisierung. Der Vorstoß der EU-Kommission für entsprechende Altersgrenzen dürfte in seinen Grundzügen also breite Zustimmung erfahren.

Als weitaus heikler dürfte sich aber die Umsetzung erweisen. Eine EU-weite Lösung hat zwar eher Potenzial, mächtige Tech-Konzerne in gesetzliche Schranken zu weisen, als nationale Alleingänge. Eine Garantie für Erfolg ist sie aber noch lange nicht.

Ein Indiz dafür poppt beim Öffnen der meisten Websites in Form von „Cookie-Bannern“ auf. Seit 2018 soll die Datenschutzgrundverordnung der EU eigentlich verhindern, dass Seiten nicht notwendige Informationen über ihre Nutzerinnen und Nutzer sammeln und sie etwa zu Werbezwecken weitergeben. Gesammelt wird aber trotzdem – nun eben, nachdem via farblich hervorgehobenem Button eine Zustimmung erteilt wurde. Die EU-Kommission kündigte bereits im Vorjahr an, das Konzept überarbeiten zu wollen.

Was mit Daten im Internet passiert, bleibt allerdings meist verborgen, während die exzessive Social-Media-Nutzung vieler Kinder und Jugendlicher nicht nur Eltern und Lehrpersonen Kopfzerbrechen bereitet. Datenschutz wirkt abstrakt, Jugendschutz eine Alltagssorge. Möglich, dass das den politischen Druck, eine wasserdichte Lösung zu finden, erhöht – und das Social-Media-Verbot im Zuge der Verhandlungen zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und EU-Parlament nicht zu einem zweiten Cookie-Banner verkommt.