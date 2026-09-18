Nightrace Schladming: Statt VIP-Gala gibt es nun Konzert für alle

Programm im Vorfeld der Nachtrennen am Montag wird nach Ende der „Nightrace-Gala“ für Promis neu organisiert. Es soll für ein breiteres Publikum sein.

Die FIS-Spitze und der ORF waren am Donnerstagvormittag zur alljährlichen Inspektion in Schladming. Gilt es doch, einen Rückblick auf das vergangene Rennen zu machen und alles für den bevorstehenden Rennwinter in die Wege zu leiten. „Sportmäßig bleibt alles beim Alten“, sagt Obmann und neuer OK-Chef Georg Skopek (wir berichteten) am Nachmittag danach. Das Rahmenprogramm der Rennen Ende Jänner warte aber mit Neuigkeiten auf.

Dort knirscht und knarzt es ja seit einiger Zeit, über eine Neuausrichtung war man sich lange nicht einig. Wurden 2025 die VIP-Karten deutlich reduziert und der Gala-Abend am Montag in den Congress Schladming verlegt, hatte man heuer das Promi-Stelldichein komplett abgesagt – ein „Minusgeschäft“. Dafür gab es montags einen LH-Empfang in der Bergstation der Dachstein-Gletscherbahn.

Montags ist alles anders

Im Vorfeld der Rennen 2027 präsentiert Skopek nun ein überarbeitetes Programm konkret für den ersten Tag der Woche: „Wir starten ab 16 Uhr mit der Fanmeile in der Innenstadt, die Startnummernverlosung wird um eine halbe Stunde vorverlegt. Dann laden wir alle ein, zum Charity-Race ins Planai-Stadion zu gehen.“ Dieses Promirennen fand bisher immer nachmittags unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nun werde es ebenso „ein Nightrace mit Flutlicht“ und möglichst vielen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Sofern es die Behörde erlaube, will man dafür auch einen Teil der Tribünen öffnen, so Skopek weiter. Gegen 21 Uhr soll es dann ein kostenloses, einstündiges Konzert eines „namhaften Musik-Acts“ am Wetzlarer Platz geben. Hilft hier Konzertveranstalter Klaus Leutgeb, der für eine Neugestaltung des Rahmenprogramms im Gespräch war? Nein, betont Skopek: „Wir organisieren das zusammen mit Tourismusverband Schladming-Dachstein und den Planai-Bahnen. Es soll auch keine Konkurrenz zum Ski-Opening sein.“