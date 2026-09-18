Werke von namhaften regionalen Künstlern wie Siegfried Amtmann, Friedrich Aduatz oder Franz Dampfhofer werden versteigert. Die Vernissage findet am 23. September statt.

Die Michaelskirche im Herzen Voitsbergs muss umfassend renoviert werden. Erste Arbeiten an der Westseite der Kirche, wo sich auch der Haupteingang befindet, wurden bereits abgeschlossen. Vieles steht aber noch an, schildert Sieglinde Uhl, Vorsitzende des Wirtschaftsrats der Pfarre: „Der Turm wird noch saniert, das Dach muss ebenso saniert werden, teilweise ist es feucht in der Kirche, auch die Steinplatten gehören neu gemacht.“

1 / 2 Teile der Kirche wurden bereits saniert © KLZ / Dunst

Veranschlagt sind die Arbeiten mit rund 400.000 Euro, die die Pfarre selbst aufbringen muss, wie Uhl erklärt: „Bei der Kirche handelt es sich um eine Filialkirche. Das ist so geregelt, dass die jeweilige Pfarre selbst dafür aufkommen muss.“ Lange war die Michaelskirche tatsächlich auch die Stadtpfarrkirche, im 20. Jahrhundert wurde dieser Status an die Josefskirche übertragen. Eine hohe Bedeutung habe sie aber nach wie vor, sagt Uhl: „Die Michaelskirche ist ein Kulturgut mitten im Stadtzentrum von Voitsberg. Sie steht schon lange vor uns (Anm. genauer gesagt seit dem frühen 13. Jahrhundert) und sie soll auch Generationen nach uns erhalten bleiben.“

© KLZ / Robert Preis 400.000 Euro soll die Renovierung der Kirche im Stadtzentrum kosten

Weil die Pfarre die nötigen 400.000 Euro für die Renovierung nicht aufbringen kann, sei sie auf Spenden angewiesen, sagt Uhl weiter. „Es sind auch schon einige Spenden zusammengekommen, da sind wir sehr dankbar. Jeder Betrag hilft. Wir freuen uns auch über die Unterstützung der Stadtgemeinde Voitsberg.“

Benefizausstellung ab 23. September

Ebenjene veranstaltet eine Benefizausstellung in der Michaelskirche, die Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die eng mit der Region verbunden sind, beziehungsweise aus deren Nachlass zeigt. Die Erlöse der anschließenden Versteigerung der Bilder sollen direkt in die Finanzierung der Renovierungsmaßnahmen fließen. Bei der Ausstellung werden Bilder von insgesamt 36 Kunstschaffenden gezeigt, darunter sind Friedrich Aduatz, Siegfried Amtmann, Franz Dampfhofer, Lukas Altrichter, Erwin Lackner, Franz Weiß oder Christine Kertz.

Eröffnet wird die Ausstellung am 23. September 2026 um 19 Uhr in der Michaelskirche am Hauptplatz in Voitsberg. Historiker Ernst Lasnik wird über die Bedeutung der Kirche sprechen, musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Franz-Werner Reischl und Maximilian Reischl.

Nach der Vernissage können die ausgestellten Arbeiten von 27. September bis 4. Oktober in der Kirche besichtigt werden. Versteigert werden die Werke dann am 9. Oktober über die Versteigerungsplattform ÖVG (oevg-versteigerungen.at).