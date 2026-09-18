Das Nockisfieber erreicht in Millstatt seinen Höhepunkt

Die letzten Vorbereitungen laufen: Während die Nockis mit ihren Fans auf dem See unterwegs sind, rüstet sich das Team rund ums Festzelt für Tausende Besucher.

In Millstatt wird geschraubt, getragen, verkabelt und aufgebaut. Während die Nockis gemeinsam mit ihren Fans bei einer Schifffahrt auf dem Millstätter See unterwegs sind, laufen im Festzelt an der Strandpromenade die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Am heutigen Freitag, dem 18. September, öffnet das große Festzelt an der Millstätter Strandpromenade seine Tore. Bis Sonntag steht die Region ganz im Zeichen der Nockis.

Bereits seit Tagen ist rund um den Millstätter See das Nockisfieber zu spüren. Die Nockiswoche lockt zahlreiche Fans schon vor dem eigentlichen Fest in die Region und macht den Konzertbesuch für viele zum mehrtägigen Urlaub. Hinter den Kulissen greift derweil ein Rad ins andere. Gustl Viertbauer, Geschäftsführer von Viertbauer Promotion, und Roland Marchetti, Feuerwehrkommandant-Stellvertreter in Millstatt, sind sich einig, was einen wesentlichen Teil des Erfolgs ausmacht: die über Jahrzehnte gewachsene Zusammenarbeit. „Das ist eine Freundschaft zwischen Feuerwehr, Nockis und Management, die sich über die Jahre entwickelt hat“, sagen die beiden.

© Leonie Katholnig Auch die letzten Handsgriffe bei der Technik werden gemacht

Tausende Gäste erwartet

Im Festzelt laufen die letzten Arbeiten. Tische und Theken werden aufgestellt, der VIP-Bereich vorbereitet, Künstlergarderoben eingerichtet und Technik sowie Licht für die Soundchecks abgestimmt. Rund 3500 Besucher werden pro Tag erwartet. Der Samstag ist bereits ausverkauft, für Freitag gibt es noch Restkarten. Einer der Höhepunkte ist am ersten Festabend die „Nacht der Legenden“. Dass Künstler wie Ireen Sheer, Jogl Brunner, Roberto Blanco und Hubert Urach dafür nach Millstatt kommen, ist auch den langjährigen Kontakten der Nockis und ihres Managements zu verdanken. „Viele der Künstler kennt man seit früheren gemeinsamen Auftritten oder persönlichen Begegnungen. Gerade diese Verbindungen ermöglichen es, Künstler für einen Abend wieder auf die Bühne zu holen“, erklärt Viertbauer.

Gleichzeitig sei ein möglichst buntes Programm wichtig, um verschiedene Generationen anzusprechen. Neben den Legenden stehen daher auch jüngere Acts und bekannte Namen wie Hannah, Marc Pircher und „Brennholz“ auf dem Programm. Das Publikum sei entsprechend gemischt: „Es ist nicht selten, dass die Oma mit der Tochter und dem Enkelkind an einem Tisch sitzt und gemeinsam singt.“

© Leonie Katholnig Noch ist das Zelt leer, aber bald werden Tausende Nockisfans es füllen

4000 Stunden für drei Tage

Damit das Fest stattfinden kann, braucht es weit mehr als die Künstler auf der Bühne. Seit 31 Jahren organisiert die Freiwillige Feuerwehr Millstatt das Nockisfest mit. Mehr als 4000 Arbeitsstunden kommen dabei jährlich zusammen. Rund 40 Personen sind in der heißen Aufbauphase täglich im Einsatz, während des Festes stehen etwa 100 freiwillige Helfer pro Abend bereit. Marchetti ist seit 27 Jahren Teil des Organisationsteams, auch Feuerwehrkommandant Hannes Zeber gehört seit Jahren dazu. „Jeder weiß genau, was er zu tun hat“, sagt Marchetti. Viele Helfer seien langjährig dabei, auch Familienmitglieder helfen mit.

Darauf ist Marchetti stolz – ebenso darauf, dass die Feuerwehr das Fest und damit die Arbeit früherer Kameraden weiterführt. Viele von ihnen, die bei den ersten Veranstaltungen mitgewirkt haben, sind heute nicht mehr dabei. „Unsere Vorfahren haben uns das weitergegeben und wir bauen es weiter aus“, sagt Marchetti. Sein persönlicher Lieblingsmoment ist jener, wenn am Freitagnachmittag alles fertig ist und die ersten Besucher kommen. Der zweite folgt am Sonntag, wenn das Fest ohne Zwischenfälle zu Ende geht: „Wenn alle eine Gaude gehabt haben und niemand verletzt ist, sind das für mich schöne Momente.“

© Leonie Katholnig Die Aufbauarbeiten für das Wochenende sind im Gange

Volle Betten bis in die Nockberge

Vom Nockisfest profitiert längst die gesamte Region. Die Unterkünfte rund um den Millstätter See sind gut gefüllt, auch in Richtung Spittal und Bad Kleinkirchheim ist die Nachfrage groß. Teilweise müssen Mitarbeiter sogar bis nach Bad Kleinkirchheim ausweichen. „Es ist für die ganze Region eine Saisonverlängerung“, sagt Marchetti.

Für die Anreise stehen wieder Shuttlebusse aus der Region zur Verfügung. Der Fahrplan ist online auf der Homepage www.nockis.at zu finden. Sie verbinden das Festgelände unter anderem mit Spittal, Seeboden, Bad Kleinkirchheim und Radenthein. Auch ein Heimbringer-Bus über Obermillstatt, Lammersdorf und Matzelsdorf fährt. Neu ist heuer eine zusätzliche Parkmöglichkeit beim Billa in Millstatt: Nockisfest-Besucher können den Parkplatz außerhalb der Betriebszeiten kostenlos nutzen. Am Freitag ist der Billa ab 19.15 Uhr geschlossen, am Samstag ab 18 Uhr.