Mit einer Heimdoppelrunde startet der Kapfenberger SV in das Untere Play-off der ersten Bundesliga. Mit dabei ist der 13-jährige Louis Fegerl.

Louis Fegerl gilt mit 13 Jahren als das größte Talent im heimischen Tischtennis. Der Spross des zweifachen Europameisters Stefan Fegerl und der ehemaligen Top-Spielerin Li Qiangbing wirbelt international an der Platte. National wird er erstmals in der Bundesliga spielen, und das tut er für den Kapfenberger SV schon an diesem Wochenende bei den Heimspielen gegen Salzburg II (Samstag, 15 Uhr) und Innsbruck (Sonntag, 10 Uhr). „Für uns bedeutet es sehr viel, dass er sich entschieden hat, für uns zu spielen“, sagt KSV-Boss Wolfgang Heimrath. Bei den Erwartungen muss der Realismus walten. „Wenn er in der Bundesliga ausgeglichen spielt, sprich gleich viele Siege wie Niederlagen hat, ist das schon sehr gut.“

Fegerl soll den Abgang von Tobias Hold (Oberwart) an der Seite von Martin Schorf und David Vorčnik kompensieren. Doch freut man sich in der Böhlerstadt nicht nur ob des sportlichen Werts über den U15-Europameister, der im Sommer in China mit seinem Opa trainiert hat. „Er inspiriert unseren eigenen Nachwuchs sehr, und es haben schon viele Kinder gesagt, dass sie mit ihren Eltern kommen wollen. Unter dem Motto: Gemma Fegerl schauen.“ Bei den Männern legen an diesem Wochenende auch Kapfenberg II, Gratwein, Indigo und Feldkirchen in der zweiten Bundesliga los.

Mariia Lytvyn und Elina Fuchs führen unterdessen die Damen von Indigo Graz ins Obere Play-off der Bundesliga. Ab dem ersten Spiel der Saison am Samstag bei Olympia Wien wird ein Ziel klar verfolgt: der Klassenerhalt. Im Unteren Play-off streben die Damen von Bruck einen Platz im Mittelfeld an, und Indigo II startet ein Stockwerk darunter in der 2. Bundesliga.