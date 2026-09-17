2003 schrieb sie mit Britney Spears und Christina Aguilera Popgeschichte. Nun eröffnet Madonna die MTV Video Music Awards und kehrt damit erstmals seit 23 Jahren als musikalische Performerin zurück.

Es war einer jener Momente, die sich ins Popgedächtnis eingebrannt haben: Bei den MTV Video Music Awards 2003 küsste Madonna Britney Spears vor laufenden Kameras und einem Millionenpublikum. Die Szene ging um die Welt. Mehr als zwei Jahrzehnte später kehrt Madonna nun zu den VMAs zurück. Am 27. September wird die 68-Jährige die Show in Los Angeles eröffnen.

Für die Sängerin schließt sich damit ein Kreis. Die VMAs begleiten ihre Karriere seit den Anfängen: Schon bei der ersten Ausgabe 1984 sorgte sie mit „Like a Virgin“ für Aufsehen. Auftritte mit „Express Yourself“ und „Vogue“ machten sie in den folgenden Jahren zu einer der prägenden Figuren der Preisverleihung. 20 Mal nahm sie den begehrten MTV-Award mit nach Hause, lange hielt sie damit den VMA-Rekord. Inzwischen haben jüngere Stars wie Beyonce und Taylor Swift sie überholt.

An Madonnas Bilanz ändert das wenig: Mehr als 300 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige Hits und eine Karriere über mehr als vier Jahrzehnte machen sie zu einer der erfolgreichsten Figuren der Popgeschichte. Skandale und Kontroversen gehörten dabei ebenso zu ihrer Laufbahn wie die ständige Neuerfindung. Neben der Musik arbeitete Madonna als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin.

© AP/Julie Jacobson;. Dieser Kuss zwischen Madonna (re.) und Britney Spears ging in die Pop-Geschichte ein.

Auch in diesem Jahr hat Madonna elf Chancen auf einen Award und führt damit das Feld der Nominierten an. Ihr im Juli erschienenes zehntes Studioalbum „Confessions II“ ist unter anderem für das Video des Jahres nominiert. Die gemeinsame Arbeit mit Sabrina Carpenter an „Bring Your Love“ tritt zudem in der Kategorie Song des Jahres an.

Das Album hat für Madonna auch eine persönliche Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit ihrer Tochter Lourdes Leon (29) habe das zuvor schwierige Verhältnis der beiden wieder verbessert, erzählte die Sängerin. Mutter und Tochter schrieben gemeinsam einen Song für das Album.

Familie spielt auch abseits der Musik eine zentrale Rolle in Madonnas Leben. Ihren 68. Geburtstag im August feierte sie in Griechenland mit ihren sechs Kindern und ihrem um dreißig Jahre jüngeren Partner, dem Fußballer Akeem Morris.

Madonna - Porträt eines Superstars:

1 / 24 Madonna Louise Ciccone, die "Queen of Pop", ist eine Ikone, die die Musikindustrie über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. © AP

Ganz verschwunden war Madonna von den VMAs ohnehin nie. 2018 überreichte sie in New York einen Preis, 2021 eröffnete sie die Show mit einem kurzen Überraschungsauftritt.

Nun bekommt die Sängerin die Gelegenheit, ihre lange VMA-Geschichte um ein neues Kapitel zu erweitern, diesmal wieder im Mittelpunkt der Bühne.

Dieser Kuss ging in die Pop-Geschichte ein: