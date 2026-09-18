Lienzer Schüler kreieren für ihren Maturaball die „perfekte Welt“

Am Samstag findet der Maturaball der HAK Lienz unter dem Motto „Haktopia – Escape from Reality!“ in der Tennishalle in Nußdorf-Debant statt. Ein Video gibt Einblicke.

Während in vielen Teilen Österreichs die Ballsaison im Spätherbst oder im Faschingsmonat Februar ihren Höhepunkt erreicht, sind Osttiroler Schüler bereits kurz nach den Sommerferien in Partystimmung. Die Planung eines Maturaballs ist ein großer organisatorischer Aufwand: eine Location suchen, ein passendes Motto finden, Dekorationen organisieren, Sponsoren ausfindig machen, für die Mitternachtseinlage proben, den Kartenverkauf abwickeln, einen Termin fixieren, eine Live-Band oder einen DJ buchen sowie für die Verpflegung sorgen – die Jugendlichen haben alle Hände voll zu tun.

Ein eigens gegründetes Ballkomitee kümmert sich darum, dass all die Aufgaben fair verteilt und rechtzeitig erledigt werden. So auch in der Tennishalle in Nußdorf-Debant: Die letzten Vorbereitungen für den Maturaball der Handelsakademie (HAK) Lienz laufen auf Hochtouren. „Wir sind gerade mitten im Kartenverkauf und schon ziemlich gestresst“, heißt es von Altin Curi seitens des Komitees.

Ein Video als virtuelle Einladung

Der Ball findet am Samstag, dem 19. September ab 19.30 Uhr statt und steht unter dem Motto „Haktopia – Escape from Reality!“ Diese Realitätsflucht haben die Schüler und Schülerinnen mit einer kreativen Idee umgesetzt: Mit einem eigenen Trailer, der inzwischen fast 2000 Aufrufe hat, kündigen sie den Termin an. In dem Video sind die Jugendlichen in einem Klassenzimmer zu sehen – ein Überraschungstest steht an. Frustriert unterhalten sie sich im Anschluss über eine „perfekte Welt“. In dieser gibt es „unendlich viel Geld, unendlich viel Glück, keinen Schulstress und keine Lehrer“.

Im Anschluss steht die Notenvergabe auf dem Programm – das Ergebnis ist ernüchternd. Erneut driften die Schüler in ihre Traumwelt ab: Auf einer Wiese liegen, Karten spielen, gute Laune haben, Beachvolleyball spielen, in den See springen, auf einer Luftmatratze entspannen und mit einem Bier anstoßen. Unsanft werden sie wieder in die Realität zurückgeholt – doch der Hinweis „To be continued“ lässt vermuten, dass es sich noch lange nicht ausgeträumt hat. Weiter geht es am Samstag, umrahmt von der passenden Musik. „Plus Vier Drei“ sorgen auf der Tanzfläche für Stimmung, bevor DJ „GBK“ übernimmt.

© KK/Maturaball HAK (Screenshot, YouTube) Ein lauer Sommerabend mit Freunden: So stellen sich die Schüler eine perfekte Welt vor

Fehler sollen sich nicht wiederholen

Darauf, dass die Partystimmung nicht ausartet, wird nach den Vorfällen beim gemeinsamen Abschlussball von HLW, HTL und ALW Lienz, der am 20. Juni in Tennishalle und Kultursaal in Nußdorf-Debant stattfand, großen Wert gelegt. Die Marktgemeinde sprang für die Nachbarstadt Lienz ein. Dort wird die sonst für Bälle genutzte Dolomitenhalle generalsaniert. „Es hat noch nie in unserer Gemeinde am Tag danach so brutal ausgeschaut“, sagte Bürgermeister Andreas Pfurner im Sommer über die Veranstaltungsnacht. Bei den Schulen zeigte man sich von den Vorwürfen überrascht.

Dieses Mal soll alles möglichst rund laufen. „Damals hat so einiges nicht richtig funktioniert. Wir haben uns mit den Ballkomitees zusammengesetzt. Die Security ist dementsprechend geschult“, sagt Pfurner über die bevorstehende Veranstaltung am Samstag. Der Feier steht also nichts mehr im Wege.