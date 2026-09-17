Das nächste Drama rund um den Schulstart der Kinder von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Großbritannien. Die Nachrichten in der Elterngruppe – inklusive Handynummer – wurden geleakt.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Kinder von Meghan und Harry bereits kurz nach Schulbeginn die Schule wechseln mussten. Der Grund: Sicherheitsbedenken. Doch was genau war passiert?

Herzogin Meghan trat kurz vor dem ersten Schultag ihrer Kinder einer Eltern-WhatsApp-Gruppe bei – und schrieb in die Runde: „Hi moms! Thanks for the warm welcome. So happy to be a part of this community xx.“ („Hallo Mamas! Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich freue mich sehr, Teil dieser Community zu sein.“) Doch die freundliche Kontaktaufnahme ging nach hinten los. Denn ein Screenshot des Chats – inklusive Meghans persönlicher Mobilnummer – wurde laut der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ mehrfach geteilt und kursiert seitdem im Netz.

Konvoi geriet bei Schulweg durcheinander

Der Vorfall ereignete sich im Zuge der Rückkehr der Sussex-Familie nach Großbritannien: Herzogin Meghan und ihr Mann Prinz Harry hatten sich Ende August mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in den Cotswolds niedergelassen. Die Kinder besuchten dort eine neue Schule – allerdings nur für zwei Tage. Bei den geleakten Chats handelt es sich jedoch nicht um das einzige Sicherheitsrisiko in der ehemaligen Schule der Kinder. Berichten zufolge geriet der Konvoi der Familie auf dem Schulweg durcheinander, nachdem sich ein fremdes Fahrzeug zwischen die Wagen eingereiht hatte. Das Security-Auto konnte den Sussexes im dichten Schulverkehr zeitweise nicht mehr direkt folgen.

Ein Sprecher der Familie erklärte gegenüber dem Magazin „Hello“: „Die Eltern sind allen Lehrkräften und Mitarbeitern weiterhin außerordentlich dankbar für die Liebe, Fürsorge und den Einsatz, die sie ihrer Familie entgegengebracht haben. Diese Entscheidung sollte keinesfalls als Kritik an der Schule oder an der hervorragenden Betreuung, die die Kinder dort erfahren haben, verstanden werden.“