Prinz Harry und Meghan vor Rückkehr nach Großbritannien

Der britische Prinz Harry zieht Medienberichten zufolge mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in sein Heimatland zurück. Die Rückkehr ins Vereinigte Königreich solle bereits "bis Ende des Monats" vollzogen werden, berichteten mehrere britische Medien am späten Mittwochabend. Harry und seine Frau hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in Meghans Heimat USA gezogen.

© APA/AFP Harry verließ 2020 seine Heimat

vor 37 Minuten 19. August 2026 um 21:59 London