Graz hat das Derby gewonnen, aber den Einserkeeper verloren

Thomas Eichberger fällt der HSG Graz in der HLA Meisterliga für mehrere Monate aus. HSG Lipizzanerheimat spielt am Freitag in Schwaz.

Der Jubel nach dem Derbysieg über die HSG Lipizzanerheimat war laut, das Wehklagen der Grazer danach aber nicht minder intensiv. Denn beim 30:29 verletzte sich Einser-Keeper Thomas Eichberger bereits in der ersten Hälfte am Oberschenkel. Die Rekonvaleszenz wird länger dauern, als erst angenommen. Denn der Keeper musste operiert werden und wird nun monatelang ausfallen. „An einen Ersatz ist aktuell einfach nicht zu denken“, sagt Graz-Boss Michael Schweighofer. Dass ihm Agenten ihre freien Spieler nun anpreisen werden, liegt auf der Hand. Dennoch: „Wir müssen jetzt einfach einmal schauen, wie es funktioniert, denn wir haben finanziell überhaupt keinen Spielraum.“ Verschärft wird die Situation durch die Tatsache, dass sich die beiden weiteren Keeper Felix Buchgraber und Maximilian Kolouch ebenfalls verletzt haben. Im Training helfen ehemalige Spieler aus, und eine Pause verschafft den Grazern bis zum nächsten Spiel in der HLA Meisterliga am 26. September in Linz ein wenig Luft.

In der Weststeiermark musste Trainer János Gyurka nach der schmerzlichen Niederlage sein Team auf das Duell in Schwaz am Freitag (18.30 Uhr) vorbereiten. Tumi Rúnarsson fällt verletzungsbedingt noch einige Wochen aus. Die BT Füchse sind am Samstag im Einsatz und wollen nach dem sensationellen Auftaktsieg gegen Hard den zweiten „Großen“ in der Brucker Halle (18.30 Uhr) schlagen. Die Kremser kommen noch ohne Punktgewinn in die Steiermark. Mit zwei Siegen aus zwei Partien rangieren die Damen der Füchse in der WHA auf Platz drei, und diesen gilt es am Samstag auch zu verteidigen: Die Korneuburgerinnen (16.30 Uhr) haben bislang zwei deutliche Pleiten bezogen.