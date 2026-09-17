Ein weiterer beliebter Hüttenwirt kehrt der Gerlitzen den Rücken

Sechs Jahre lang führte Stefan Sagmeister mit seiner Familie die Steinwenderhütte auf der Gerlitzen. Ende Oktober ist Schluss. Für die traditionsreiche Hütte wird nun ein Nachfolger gesucht.

Als Stefan Sagmeister 2021 die Steinwenderhütte auf der Gerlitzen übernahm, war seine Vorgeschichte mindestens so ungewöhnlich wie der neue Arbeitsplatz. Der gebürtige Treffner hatte Architektur studiert, als Kellner gearbeitet, sieben Jahre lang in Singapur Haare geschnitten und später in Graz in einem Barber-Shop gearbeitet. Dann tauschte er Schere und Rasierer gegen Kochlöffel und Brettljause. Sechs Saisonen später steht nun der nächste Wechsel bevor. Sagmeister und seine Familie geben die Steinwenderhütte mit Ende Oktober ab: „Die Entscheidung fällt mir wirklich nicht leicht, ich habe sehr lange und sehr gründlich darüber nachgedacht“, sagt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien persönliche Gründe.

Die Hütte war in den vergangenen Jahren ein Familienprojekt. Sagmeisters Schwester und seine Eltern packten ebenso mit an wie seine Frau: „Wir haben es sehr gerne gemacht und das Feedback der Gäste war immer wirklich sehr gut.“ Entsprechend schwer falle nun der Abschied.

© KK Stefan Sagmeister mit seiner Schwester Carina und den Eltern Kurt und Karin

Abschied mit Blick nach vorne

Ganz ohne Perspektive verlässt Sagmeister die Gerlitzen allerdings nicht. In den vergangenen Tagen habe sich die Stimmung verändert, denn: „Aus dieser schweren Entscheidung ist ein bisschen Freude auf etwas Neues geworden“, sagt er. Was genau will Sagmeister aber noch nicht verraten. Nur so viel: „Villach wird davon erfahren, was ich in Zukunft machen werde.“

Bis dahin bleibt der 45-Jährige Hüttenwirt. Voraussichtlich am 26. Oktober soll endgültig Schluss sein, ob auch in den Herbstferien geöffnet ist, hängt vom Wetter und dem Betrieb der Gerlitzenbergbahnen ab. Änderungen will die Familie über ihre sozialen Kanäle bekannt geben. Im Oktober ist die Steinwenderhütte noch von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, am 10. Oktober ist ein Herbstfest geplant und am 25. Oktober eine kleine Abschlussfeier: „Jeder und jede ist herzlich dazu eingeladen, mit uns auszutrinken und aufzuessen“, so Sagmeister.

„Die Latte liegt hoch“

Für Eigentümerin Katrin Steinwender ist der Abschied ebenfalls bitter: „Ich finde es total schade. Sie haben es super gemacht“, sagt sie über die Pächterfamilie. Besonders die herzliche und authentische Art habe die vergangenen Jahre geprägt: „Durch die Sagmeisters liegt die Latte hoch.“

Genau das wünscht sie sich nun auch von den Nachfolgern: „Es sollen Leute mit Herz sein, die das mit Liebe machen und leben.“ Bodenständig und herzlich sollten sie sein und gerne mit Gästen umgehen. Auch Sagmeister hofft, dass dieser Charakter erhalten bleibt: „Es ist wirklich ein besonderer Ort, ein Kraftort. Ich wünsche mir, dass die neuen Pächter die Hütte mit genauso viel Freude und Herzlichkeit weiterführen.“

Seit 1910 wird hier eingekehrt

Die Geschichte der Steinwenderhütte reicht weit zurück. 1910 wurde sie von der Familie Steinwender errichtet, seither war sie durchgehend bewirtschaftet. Die Hütte liegt rund drei Kilometer von der Mittelstation der Gerlitzen entfernt und ist über einen weitgehend flachen Forstweg auch mit Kindern und Kinderwagen gut erreichbar. Wer übernimmt, findet laut Steinwender eine komplett ausgestattete Hütte vor. Vor der Übernahme durch Sagmeister wurde umfassend umgebaut. Elektrik und Küche wurden erneuert, eine Biokläranlage errichtet und neue Sanitäranlagen eingebaut.

© KK/Martin Orasch Die Steinwenderhütte ist die älteste bewirtschaftete Hütte auf der Gerlitzen

Zur Hütte gehören außerdem rund zehn einfache, urige Zimmer. Genutzt werden sie vor allem im Sommer, etwa von Wanderern, die auf dem Alpe-Adria-Trail unterwegs sind, oder von Gästen bei Veranstaltungen.

Es muss nicht zwingend Gastronomie sein

Idealerweise könnte ein neuer Pächter bereits ab 1. November übernehmen und auch wenn die Verpächterin gern an der Gastronomie festhalten würde, will sie sich bei der Suche nicht selbst Grenzen setzen: „Mittlerweile leben wir in einer Zeit, in der man offen sein muss.“ Sollte sich niemand finden, der die klassische Gastronomie weiterführen möchte, könne sie sich auch andere Konzepte vorstellen. Der Platz könnte etwa für Seminare, Workshops, Mitarbeiterfortbildungen oder Retreats genutzt werden.