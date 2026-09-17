Die 42-jährige Motorradlenkerin erlitt beim Zusammenstoß in Eggersdorf bei Graz schwere Verletzungen.

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung bog am Mittwoch gegen 17 Uhr mit ihrem Pkw in Eggersdorf von der Trattengasse auf die Hauptstraße ab. Ein herannahendes Fahrzeug soll sie nicht bemerkt haben, aber beim Losfahren fuhr ihr eine Motorradlenkerin (42) in die Seite. Die 42-Jährige aus dem Bezirk Weiz erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Sie musste ins LKH nach Graz geflogen werden. Die Pkw-Lenkerin betonte, keine ärztliche Hilfe zu benötigen.

Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und errichtete einen Brandschutz. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte den Notarzt bei der Versorgung der Verletzten.