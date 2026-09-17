Ein 21-jähriger Arbeiter erlitt Mittwochabend schwere Verletzungen, als er in eine Förderanlage eines Sägewerks in Thalheim (Pöls-Oberkurzheim) geriet.

Beim Probelauf einer Holzsägeanlage ereignete sich Mittwochabend gegen 21.40 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 21-Jähriger war in dem Werk in Thalheim (Pöls-Oberkurzheim) mit einem Kollegen dabei, die Anlage zu testen. Doch das Holz verkeilte sich: Beim Versuch, die Holzlatten zurück in die Förderanlage zu legen, geriet der Murtaler mit seiner Kleidung in ein rotierendes Zahnrad und wurde eingeklemmt.

Ein Arbeitskollege hörte die Schreie: Er schaltete die Anlage aus und alarmierte die Rettung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 21-Jährige ins LKH Judenburg eingeliefert. Laut Arbeitsinspektorat Leoben hatte der 21-Jährige die Sicherheitsvorkehrungen der Anlage umgangen, als er das Holz zurücklegen wollte.