Guterres ruft zu internationaler Koordination bei KI auf

UNO-Generalsekretär António Guterres hat angesichts der Risiken durch Künstliche Intelligenz (KI) zu internationaler Zusammenarbeit aufgerufen. "Nationales Handeln ist entscheidend. Aber weltweite Koordination ist ebenfalls unverzichtbar", sagte Guterres am Mittwoch. "KI macht nicht an Grenzen halt, und das gleiche gilt für ihre Risiken." Künstliche Intelligenz habe "enormes Potenzial", nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen und das Lernen zu verbessern, sagte der UNO-Chef.